The Economist büyük oyunu gördü: Halka ücretsiz konut sağlayarak baskı uyguluyorlar

The Economist'te 19 Eylül tarihli çıkan bir yazıda İngiltere vatandaşı David Rennie, Çin'in 2020 sonuna kadar yoksulluğu ortadan kaldırma planının arkasındaki "gizli emelleri" keşfetti: "Çin'in 2020'de aşırı yoksulluğu sona erdirme sözü çarpıcı rakamlar içeriyor: harcanan milyarlarca dolarla beraber, milyonlarca insan kırsaldaki evlerden taşındı. Ama gerçekte ne olduğunu kaçırmayın: fakirleri ulusal ekonomiye entegre etmek ve onları Partiye teşekkür etmek için eğitmek için bir siyasi kampanya."

China's vow to end extreme poverty in 2020 involves stunning numbers: billions of $ spent, millions moved from rural homes. But don't miss what it really is: a political campaign to integrate the poor into the natl economy, & train them to thank the Party. https://t.co/7DwUkuEqxM — David Rennie 任大伟 (@DSORennie) September 17, 2020

"Çin'in yoksullukla mücadele programı karşılıksız bir hayır işi değil" başlıklı yazısında kamu tarafından yapılan bir toplumsal konut işini "hayır işi" olarak algılayan Rennie, yazısında Siçuan eyaletinde Liangşan Yi Otonom Bölgesi'nde yeni inşaa edildiği belli olan bir sosyal konut alanında gördüğü "düşünce yönetme" operasyonlarını yazdı. En baştan sosyal konutları, evsizlik, yoksulluk ve işsizlikle mücadele için ayrılan eforun tamamını Çin Komünist Partisi'nin ve "Seküler misyonerlerin" düşünce yönetme harekatının bir parçası olduğunu iddia eden Rennie, yazısında şöyle dedi:

"Başkan Şi Jinping'in emrine (yani Çin'deki aşırı yoksulluğun 2020'nin sonuna kadar ortadan kaldırılması gerektiğine) itaat etmeye ÇALIŞAN yetkililer 47 yaşındaki dul ve dört çocuk annesi Jizi Arimo'ya birçok şey verdiler. Bayan Jizi ile geçen hafta güneybatı Siçuan eyaletinde bir zamanlar ücra bir kırsal bölge olan Yuehi'de yeni inşa edilmiş bir apartmanda buluştuk.

Bayan Jizi’nin öyküsünü anlatmanın bir yolu ekonomik istatistikler. Dağların tepesindeki eski evinde resmen yoksullaştırıldı. Yoksulluk sınırı bölgeye göre biraz değişiyor, ancak yılda yaklaşık 2.300 yuan (340 dolar) olarak belirleniyor. Bu yıl başlarken, Bay Şi’nin sözünün tutulması için kabaca 5 milyon Çinlinin bu sınırı geçmesi gerekiyordu. Siçuan'daki yetkililer, Bayan Jizi’nin yeniden yerleştirilmesi masraflarının aslan payını ödedi ve şimdi onu konut kompleksinde temizlikçi olarak çalıştırıyor ve ayda 550 yuan ödüyor."

Rennie, yazısında "[Yoksullukla mücadele] hedeflerini tutturamamaktan endişe duyan bürokratlar tarafından [kırsal halkın bir kısmının] yoksulluk kayıtlarından uzak tutulduğuna dair raporlar"dan bahsetse de bu iddiasını derinleştirmek ya da bu konuya dair en ufak bir kanıt sunma ihtiyacı duymadan Jizi'ye yönelik beyaz üstünlüklükçü, küçümseyen bir kibirle şu ifadeleri kullanmayı tercih etti:

"Kırılgan bir figür olan Bayan Jiji, Bay Şi'nin 'Partiye minnettar olun. Partiyi dinle. Partiyi takip edin' yazan renkli bir posterinin altında bir kanepeye tünemiş. Jiji, Yi azınlığın bir üyesi, Mandarin Çincesi konusunda tereddütlü. Yetkililerin başını sallamalarını onaylamak için, 'Genel Sekreter Xi olmasaydı, bu kadar güzel bir evim olmazdı' dedi."

Rennie, ziyaret ettiği sosyal konut projesinin 6 bin 660 taşınmış köylüye ev sahipliği yaptığından bahsediyor.

Sosyal konutların basına tanıtılması için düzenlenen bir tura katıldığı anlaşılan İngiliz gazeteci, onları gezdiren yetkilinin şu sözlerine atıfta bulundu: “Muhafazakar ve modası geçmiş düşünce, yoksulluğun temel nedenidir”

Yaklaşık 2,5 milyonu Siçuan'da yaşayan Yi topluluklarına dair yetkilinin verdiği "gelinler için yüksek başlık paraları vermek veya abartılı cenazeler düzenlemek gibi 'istenmeyen alışkanlıklardan' uzaklaştırılması gerektiğini" bilgilerini aktarırken The Economist yazarı, şu yorumda bulunuyor:

"Parti üyelerinin özverili, seküler misyonerler, kitleleri daha üretken yaşamlara götüren vizyonu tepeden geliyor. Devlet medyası, Bay Şi'nin, katı ama hayırsever bir hükümdar gibi, en son nakit üreten mahsulleri ve endüstrileri incelemek için kırsal alanları gezdiğini göstermekten asla yorulmaz."

Rennie, Jizi'nin yaşadığı sosyal konut projesini her ne kadar bir komünist beyin yıkama kampı olarak resmetmeye çalışsa dahi, söz konusu sosyal konut alanı, merkezi planlamayla işletmelerin yürütüldüğünü inkar ediyor. Söz konusu bölgede kamusal üretimin yanı sıra serbest piyasa ekonomisi işliyor. Pek çok yerde köylüler, küçük arazilerini tarım kooperatiflerine kiralayarak daha büyük, daha verimli çiftlikler kurmaya teşvik ediliyor, bu özel çiftlikler çiftçileri çoban ya da ırgat olarak işe alabiliyor.

Söz konusu bölgede sosyal konut inşasıysa ne The Economist yazarının iddia ettiği gibi bir "düşünce yönetme" operasyonu ne de bir hayır işi. Söz konusu Siçuan Eyaleti her yıl büyük sel ve taşkınlarla boğuşuyor, sadece bu yıl Ağustos ayında 100 bin kişi yaşadıkları yerleri tahliye etmek zorunda kaldı. Bölgede kırsal alandaki evlerse ahşap ve kerpiçten yapıldıklarından dolayı söz konusu büyük sel felaketlerinde dayanamıyorlar.