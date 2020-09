The Economist büyük oyunu gördü: Halka ücretsiz konut sağlayarak baskı uyguluyorlar

The Economist'te 19 Eylül tarihli çıkan bir yazıda İngiltere vatandaşı David Rennie, Çin'in 2020 sonuna kadar yoksulluğu ortadan kaldırma planının arkasındaki "gizli emelleri" keşfetti: "Çin'in 2020'de aşırı yoksulluğu sona erdirme sözü çarpıcı rakamlar içeriyor: harcanan milyarlarca dolarla beraber, milyonlarca insan kırsaldaki evlerden taşındı. Ama gerçekte ne olduğunu kaçırmayın: fakirleri ulusal ekonomiye entegre etmek ve onları Partiye teşekkür etmek için eğitmek için bir siyasi kampanya."

China's vow to end extreme poverty in 2020 involves stunning numbers: billions of $ spent, millions moved from rural homes. But don't miss what it really is: a political campaign to integrate the poor into the natl economy, & train them to thank the Party. https://t.co/7DwUkuEqxM