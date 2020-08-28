Ebru Timtik’in cenazesini almak isteyen yakınlarına polisten biber gazlı saldırı

Adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna giren ve 238’inci günde hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik’in cenazesi Adli Tıp’tan çıkarıldı. Timtik’in yakınlarının cenaze aracına yaklaşmak istemesi sonrası polis gazlı müdahalede bulundu.

Cenazenin Taksim’de bulunan İstanbul Barosu’na götürüleceği aktarıldı ancak izin verilmeme ihtimalinin de bulunduğunu duyuruldu. Timtik’in avukatları, cenazenin baroya götürülememesi durumunda dahi baro önünde tören düzenleneceği ve basın açıklaması yapılacağını ifade etti.

Ebru Timtik’in cenazesini almak isteyen yakınlarına polisten biber gazlı müdahale#EbruTimtikhttps://t.co/Z6ZvwpmQ5M pic.twitter.com/Qvq42f3jFJ — soL Haber (@solhaberportali) August 28, 2020

Gazi Cemevi polis ablukası altında

Adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan avukat Ebru Timtik vefat etti. Timtik'in cenazesi polis ablukasındaki Gazi Cemevi'ne getirildi. Cemevine çıkan tüm sokaklar ve caddeler kapatıldı.