TKP: Ebru Timtik’in ölümünden sorumlu olanlar bellidir

Türkiye Komünist Partisi (TKP), adil yargılanma talebiyle girdiği ölüm orucunun 238. gününde yaşamını yitiren avukat Ebru Timtik'le ilgili yaptığı açıklamada "Ebru Timtik’in ölümünden sorumlu olanlar bellidir" dedi.

TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Adil yargılanma talebi mücadelesinin sesi bu ülkenin onurlu hukukçuları tarafından yükseltilmeye devam edecek, Ebru Timtik onların mücadelesinde yaşayacaktır" denildi.