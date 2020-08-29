Dünyada çocukların en az üçte biri uzaktan eğitime erişemiyor

BM Çocuk Fonu (UNICEF), dünyadaki okullara kayıtlı çocuklarının en az üçte birinin Covid-19 pandemisi sırasında uzaktan öğrenmeye erişememesi nedeniyle küresel bir eğitim acil durumu hakkında uyarıda bulundu.

UNICEF'in İcra Direktörü Henrietta Ford, "Okulları Covid-19 nedeniyle kapanan en az 463 milyon çocuk için uzaktan öğrenme diye bir şey yoktu" dedi.

UNICEF'in basın açıklamasında konuşan yetkili, "Eğitimi aylarca tamamen kesintiye uğrayan çocukların sayısı, küresel bir eğitim acil durumudur. Yankıları önümüzdeki on yıllar boyunca ekonomilerde ve toplumlarda hissedilebilir." diye konuştu.

UNICEF'in 100 ülkeden veri toplanan verilere göre hazırladığı son raporuna göre, ülkelerin yaklaşık yüzde 40'ı okul öncesi eğitim düzeyinde uzaktan öğrenme fırsatları sağlamadı.

Sonuç olarak, küresel olarak, anaokulundan liseye kadar olan öğrencilerin en az yüzde 31'i, dijital ve diğer yayın yollarıyla uzaktan öğrenmeyi destekleyen politikaların eksikliği veya dijital veya diğer yayınları almak için gereken ev araçlarına sahip olamama nedeniyle uygun eğitime erişemiyor.

UNICEF, kırsallık ve yoksulluğun, okul öncesi eğitime ve bölgesel farklılıklara sınırlı odaklanmanın yanı sıra, uzaktan öğrenme sınırlamalarının önde gelen nedenlerinden biri olduğunu açıklıyor. Küresel düzeyde, eğitime ulaşamayan öğrencilerin yüzde 70'inden fazlası kırsal alanlarda yaşıyor ve dörtte üçünden fazlası toplumun en yoksul yüzde 40'ından geliyor.

Bölge Uzaktan öğretime erişemeyen okul çocuklarının minimum oranı (%) Uzaktan öğretime erişemeyen minimum okul çocuğu sayısı Doğu ve Güney Afrika 49 67 Batı ve Orta Afrika 48 54 Doğu Asya ve Pasifik 20 80 Orta Doğu ve Kuzey Afrika 40 37 Güney Asya 38 147 Doğu Avrupa ve Orta Asya 34 25 Latin Amerika ve Karayipler 9 13 Küresel 31 463

Doğu ve Güney Afrika, yüzde 49'un üzerinde ile uzaktan eğitime ulaşamayan yüksek öğrenci payına sahip.

Öte yandan Latin Amerika, neredeyse yüzde 9 ile eğitime uzaktan erişimeyen en düşük öğrenci sayısına sahipti.

Ancak kuruluş, UNICEF ofislerinin Arjantin, Bolivya, Panama, Paraguay ve Ekvador gibi ülkelerde anketler yaptıktan sonra, sonuçların bilgisayarlar veya cep telefonları gibi elektronik cihazlara ve internet bağlantılarına özellikle yoksul ve kırsal alanlarda uzaktan eğitime veya diğer yöntemlere erişimde büyük boşlukları ortaya çıkardığını belirtti.

Ayrıca, 147 milyon ile Güney Asya, uzaktan öğrenmeye erişemeyen öğrencilerin en fazla olduğu bölge oldu. bunu 80 milyon ile Doğu Asya ve Pasifik takip etti. Sırasıyla uzaktan öğrenmeye erişemeyen öğrencilerin sayısına bölgeler 67 milyon ile Doğu ve Güney Afrika ve 54 milyon ile Batı ve Orta Afrika şeklinde ilerledi.