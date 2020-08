818 milyon çocuğun ellerini yıkama imkanı yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) Perşembe günü, bazı ülkeler COVID-19 salgını sırasında derslere devam edeceği için dünya çapında 800 milyondan fazla çocuğun okulda el yıkama imkanlarından yoksun olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Sadece 2019'da kuruluşların ortak raporuna göre, dünyadaki okulların neredeyse yüzde 43'ü sabun ve suyla temel el yıkamaya erişimden yoksun. 818 milyon çocuğun el yıkama erişiminin olmamasının ötesinde, özellikle Sahra Altı Afrika'da 295 milyon çocuğun okulda su ve sanitasyona erişimi yok.

DSÖ Genel Müdürü Tedros Adhanom, "Su, sanitasyon ve hijyen hizmetlerine erişim, okullar da dahil olmak üzere tüm ortamlarda etkili enfeksiyon önleme ve kontrol için gereklidir" dedi.

Handwashing👐 is one of the key actions to fight #COVID19



Still, more than 8⃣0⃣0⃣ million children worldwide cannot wash their hands at school.



More stats 👉https://t.co/e2PsHw4uUI pic.twitter.com/b7e7Dve31N