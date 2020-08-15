818 milyon çocuğun ellerini yıkama imkanı yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) Perşembe günü, bazı ülkeler COVID-19 salgını sırasında derslere devam edeceği için dünya çapında 800 milyondan fazla çocuğun okulda el yıkama imkanlarından yoksun olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Sadece 2019'da kuruluşların ortak raporuna göre, dünyadaki okulların neredeyse yüzde 43'ü sabun ve suyla temel el yıkamaya erişimden yoksun. 818 milyon çocuğun el yıkama erişiminin olmamasının ötesinde, özellikle Sahra Altı Afrika'da 295 milyon çocuğun okulda su ve sanitasyona erişimi yok.

DSÖ Genel Müdürü Tedros Adhanom, "Su, sanitasyon ve hijyen hizmetlerine erişim, okullar da dahil olmak üzere tüm ortamlarda etkili enfeksiyon önleme ve kontrol için gereklidir" dedi.

Handwashing👐 is one of the key actions to fight #COVID19



Still, more than 8⃣0⃣0⃣ million children worldwide cannot wash their hands at school.



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Adhanom, "Devam eden Covid-19 küresel pandemisi sırasında okulların güvenli bir şekilde yeniden açılması ve işletilmesi hükümet stratejilerinin ana odak noktası olmalıdır" diye konuştu.

Ayrıca raporda, en kötü sağlık ve insani krizin yaşandığı 60 ülkede, 4 çocuktan 3'ünün salgının başlangıcında okullarında temel el yıkama hizmetinden yoksun olduğu ve yarısının temel su hizmetinden yoksun olduğu konusunda uyarıda bulunuldu.

Öte yandan, dünya çapında her 3 okuldan 1'inde ya sınırlı içme suyu hizmeti mevcut ya da hiç içme suyu hizmeti yok. 698 milyon çocuk ise okullarında temel temizlik hizmetinden yoksun.

Birçok ülke Eylül ayında okulları açmaya hazırlanıyor.