Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 31 milyon 121 bine ulaştı

Worldometer'a göre, dünya genelinde Covid-19 tespit edilenlerin sayısı 31 milyon 121 bin oldu. Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 963 bin olarak kaydedildi. Son 24 saatte Hindistan'da 1157, Brezilya'da 363, Meksika'da 235 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 22 milyon 719 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 6 milyon 985 bin, Hindistan'da 5 milyon 449 bin, Brezilya'da 4 milyon 531 bin, Rusya'da 1 milyon 103 bine çıktı.

Afrika kıtası genelinde ise virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 443 artarak 1 milyon 413 bin 416 oldu. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı, 129 artışla 34 bin 8'e ulaştı.

Kıtada Covid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 15 bin 953 ölümle Güney Afrika, 5 bin 770 ölümle Mısır, 1830 ölümle Cezayir'de görüldü.

Güney Afrika'da ise vaka sayısı 661 bin 211'e ulaştı. Kıtada Covid-19'a yakalanan 1 milyon 158 bin 805 kişinin de iyileştiği belirtildi.