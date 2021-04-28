Duman, Yüksek Sadakat, Moğollar ve Mor ve Ötesi'nden 'alkol yasağı' yanıtları

AKP'nin salgın bahanesiyle 17 günlük alkol satışı yasağı kararı almasına müzik gruplarından tepki mesajları geldi.

İlk olarak Duman grubu kararın ardından bir şarkılarına atıfla "içerim ben bu akşam?" paylaşımında bulunurken, bu paylaşıma Mor ve Ötesi'nden "bak bu son perde, oyun yok bundan sonra ışık yok hiçbir şey yok..." yanıtı geldi.

bak bu son perde,

oyun yok bundan sonra

ışık yok

hiçbir şey yok... https://t.co/dfrIp44Oxo — mor ve ötesi (@mvoofficial) April 27, 2021

Bu paylaşıma Yüksek Sadakat grubundan gelen yanıt ise "Bu evrende bir tozsun Tarih seni unutsun Haydi gel içelim" oldu.

Bu evrende bir tozsun

Tarih seni unutsun

Haydi gel içelim https://t.co/uhlQ97CaJX — Yüksek Sadakat (@Yuksek_Sadakat) April 27, 2021

Yüksek Sadakat'in paylaşıma yanıt Moğollar'dan geldi:

Yeşili inekler yedi

Denizi de timsahlar

Hazineyi yamyamlar

Memleketin içine ediverdiler gari

Gari de gari gari https://t.co/7zzpqsSOZQ — Moğollar (@MogollarOnline) April 28, 2021

Moğollar'ın paylaşımına yanıt Hayko Cepkin'den geldi:

Kaaaaan emdiler

Kööör ettileeer

Göz diktileeeer gööör

Kul ettiiileeer

Çok gördüleeer

Boook ettileeer

Kaaaaaç 🤘 https://t.co/f7MweXeJv5 — HAYKO CEPKİN (@HAYKOCPQN) April 28, 2021

Hayko Cepkin'in paylaşımına yanıt Baba Zula'dan geldi: