Duman, Yüksek Sadakat, Moğollar ve Mor ve Ötesi'nden 'alkol yasağı' yanıtları

AKP'nin salgın bahanesiyle 17 günlük alkol satışı yasağı kararı almasına müzik gruplarından tepki mesajları geldi.
İlk olarak Duman grubu kararın ardından bir şarkılarına atıfla "içerim ben bu akşam?" paylaşımında bulunurken, bu paylaşıma Mor ve Ötesi'nden "bak bu son perde, oyun yok bundan sonra ışık yok hiçbir şey yok..." yanıtı geldi.
bak bu son perde,— mor ve ötesi (@mvoofficial) April 27, 2021
oyun yok bundan sonra
ışık yok
hiçbir şey yok... https://t.co/dfrIp44Oxo
Bu paylaşıma Yüksek Sadakat grubundan gelen yanıt ise "Bu evrende bir tozsun Tarih seni unutsun Haydi gel içelim" oldu.
Bu evrende bir tozsun— Yüksek Sadakat (@Yuksek_Sadakat) April 27, 2021
Tarih seni unutsun
Haydi gel içelim https://t.co/uhlQ97CaJX
Yüksek Sadakat'in paylaşıma yanıt Moğollar'dan geldi:
Yeşili inekler yedi— Moğollar (@MogollarOnline) April 28, 2021
Denizi de timsahlar
Hazineyi yamyamlar
Memleketin içine ediverdiler gari
Gari de gari gari https://t.co/7zzpqsSOZQ
Moğollar'ın paylaşımına yanıt Hayko Cepkin'den geldi:
Kaaaaan emdiler— HAYKO CEPKİN (@HAYKOCPQN) April 28, 2021
Kööör ettileeer
Göz diktileeeer gööör
Kul ettiiileeer
Çok gördüleeer
Boook ettileeer
Kaaaaaç 🤘 https://t.co/f7MweXeJv5
Hayko Cepkin'in paylaşımına yanıt Baba Zula'dan geldi:
Zalimliğe, yoksulluğa, içinde nefret olana— BaBa ZuLa (@BaBaZuLa) April 28, 2021
Gözü dönmüş yobazlığa isyancıyım ben
Canlarımı al, baskını kur, itaat etmem
Hayal ettiğim dünyadan asla vazgeçmem https://t.co/GgetNssmlx