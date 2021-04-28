Duman, Yüksek Sadakat, Moğollar ve Mor ve Ötesi'nden 'alkol yasağı' yanıtları

AKP'nin salgın bahanesiyle aldığı alkol satışı yasağına tepkiler sürüyor.

Haber Merkezi

AKP'nin salgın bahanesiyle 17 günlük alkol satışı yasağı kararı almasına müzik gruplarından tepki mesajları geldi.

İlk olarak Duman grubu kararın ardından bir şarkılarına atıfla "içerim ben bu akşam?" paylaşımında bulunurken, bu paylaşıma Mor ve Ötesi'nden "bak bu son perde, oyun yok bundan sonra ışık yok hiçbir şey yok..." yanıtı geldi.

Bu paylaşıma Yüksek Sadakat grubundan gelen yanıt ise "Bu evrende bir tozsun Tarih seni unutsun Haydi gel içelim" oldu.

Yüksek Sadakat'in paylaşıma yanıt Moğollar'dan geldi:

Moğollar'ın paylaşımına yanıt Hayko Cepkin'den geldi: 

Hayko Cepkin'in paylaşımına yanıt Baba Zula'dan geldi: 

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