DSÖ salgınla mücadelede Vietnam’ı örnek gösterdi

Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19’la mücadele ekibinin lideri Maria Van Kerkhove, Vietnam’ın salgınla mücadelesinin örnek alınması gerektiğini dile getirdi.

Bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamada Van Kerkhove, Vietnam’ı bu tür salgınları kontrol altına alabilecek halk sağlığı araçlarını uygulayan ülkelere örnek gösterdi.

Salgınları kontrol edecek sisteme sahipler

Vietnam’ın bulaşıcı hastalık salgınlarıyla mücadelede çok büyük deneyimi olduğuna işaret eden Van Kerkhove “Hızlı ve kapsamlı hareket ediyorlar ve bu salgınları kontrol altına alacak sisteme sahipler” dedi.

DSÖ yetkilisi Vietnam’ın konuya bütüncül yaklaştığını da “Yalnızca tek bir şeyi yapmıyorlar, hepsini yapıyorlar” diyerek dile getirdi. Van Kerkhove Vietnam’ın aktif vaka bulma, temas takibi, halk sağlığı önlemlerinin kullanımı, test yapma, ilişki kurma gibi salgın yönetiminde yapılması gerekenlerin tamamını yaptığını ifade etti.

DSÖ yetkilisi “Tüm ülkelerde görmek istediğimiz de bu” dedi.

Salgının ilk günlerinde 15 süreyle tam karantina uygulayan Vietnam’da aylarca hiç vakaya rastlanmamış ve koronavirüs nedeniyle hiç ölüm kaydedilmemişti.

Uzun bir aradan sonra önceki haftalarda vakaların yeniden görülmeye başladığı ülkede, ilk ölüm 31 Temmuz’da gerçekleşti.

İkinci dalganın merkezi olan Da Nang kenti karantina alınırken, kentin 1,1 milyonluk nüfusunun tamamına test yapılması planlanıyor.