Dokuz Eylül Üniversitesi: Tıp Fakültesi 6. dönem haricinde uzaktan eğitim uygulanacak

İzmir'de bulunan 9 Eylül Üniversitesi'nin Rektörlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre 2020-2021 Güz döneminde Tıp Fakültesi 6. dönem haricinde uzaktan eğitim uygulanmaya devam edecek.

Rektörlüğün açıklaması şöyle: