İzmir'de bulunan 9 Eylül Üniversitesi'nin Rektörlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre 2020-2021 Güz döneminde Tıp Fakültesi 6. dönem haricinde uzaktan eğitim uygulanmaya devam edecek.
Rektörlüğün açıklaması şöyle:
Dokuz Eylül Üniversitesi: Tıp Fakültesi 6. dönem haricinde uzaktan eğitim uygulanacak
Dokuz Eyül Üniversitesi, 2020-2021 Güz döneminde uzaktan eğitime devam edeceğini duyurdu.
Haber Merkezi
İzmir'de bulunan 9 Eylül Üniversitesi'nin Rektörlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre 2020-2021 Güz döneminde Tıp Fakültesi 6. dönem haricinde uzaktan eğitim uygulanmaya devam edecek.
Rektörlüğün açıklaması şöyle:
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