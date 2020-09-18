Diyanet'in 'Vakfı' para basıyor: Milyarlık 'bağış' akışı...

AKP iktidarı tarafından her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'na birçok bakanlıktan daha çok bütçe ayırırken, bu rakam 2020 yılı için tam 11.5 milyar TL olmuştu.

2021 yılı için 12.3 milyar TL ve 2022 yılı için 13.1 milyar TL ödenek ayrılan Diyanet İşleri Başkanı, tükettiği bu bütçelerin üzerine de ek bütçe talep edebiliyor.

Yani halkın kaynaklarının önemli bir bölümü her yıl Diyanet'e ayrılmaya devam ediyor.

Ancak Diyanet bununla da yetinmiyor. Diyanet'e bağlı Diyanet Vakfı, her yıl halktan milyonlarca lira "bağış" topluyor.

Diyanet Vakfı'nın sitesine girdiğinizde sizi neredeyse her yandan "bağış sekmeleri" karşılıyor.

Diyanet'in bağış için 'mobil' uygulaması dahi bulunuyor.

Ne kadar para toplanıyor?

Diyanet Vakfı'nın topladığı bağış miktarının yıllar içinde giderek arttığı görülüyor.

2014 yılında 403 milyon lira bağış toplayan Diyanet Vakfı, 2015 yılında 510, 2016'da 660, 2017'de 777 milyon bağış topladı.

2018'e gelindiğinde 2014 yılındaki rakamın iki katını aşılarak tam 1 milyar 8 milyon lira bağış toplandığı açıklandı.

Bu rakam 2019'a gelindiğinde ise 1 milyar 52 milyon lira oldu.

Bu paralar nereye gidiyor?

2019 yılında 10,4 milyar liralık bir bütçeye sahip olan Diyanet, Vakfı aracılığıyla da 1 milyar 52 milyon liralık bir gelire sahip olmuş.

Bu paraların nereye gittiği Diyanet Vakfı'nın sitesinde şu şekilde açıklanıyor:

Diyanet Vakfı'nın 'bağışlar nerede kullanılıyor' sorusuna sitesinde verdiği yanıt böyle...

Peki, paraların büyük bölümü ne işte kullanılıyor?

Vakfın faaliyet raporuna göre kurum, 2019 yılında inşaat işleri için tam 112 milyon liralık bir bütçe ayırmış.

Yapılan inşaat işleri arasında cami ve kuran kursu dışında Sincan OSB'de dükkan inşaatı, Cebeci ve Dikmen'in de aralarında bulunduğu "ofis" binaları inşaatı "Çayyolu kat karşığı projesi" gibi başlıklar bulunuyor.

Bağışçılar bu işten ne kazanıyor?

Başkentgaz'ın vergi yükümlülüğünden kurtulmak için Kızılay'a yaptığı 8 milyon dolarlık yardım, bu yardımın daha sonra Ensar Vakfı'na aktarılması oldukça tartışma konusu olmuştu.

Diyanet de tıpkı Kızılay gibi, patronların vergiden "kurtulmasına" olanak sağlıyor.

Bu tablo da Vakfa bağış yapan isimlerin listesini daha fazla merak konusu haline getiriyor.