Diyanet sempozyum düzenliyor: Şeytan taşlama vaktini tartışacaklar

Diyanet İşleri Başkanlığı, 1-3 Nisan tarihleri arasında “Değişen ve Gelişen Şartlar Bağlamında Hac” başlığı ile uluslararası sempozyum düzenleneceğini duyurdu.

Sempozyum için 8 ana konu belirlenirken, “Buluğ çağına gelmemiş çocuğun haccı”, “Mahremiyet bağlamında kadınlar ile ilgili hususları”, “Vekalet ile hac”, “Salgın döneminde hac ve alınan tedbirlerin değerlendirilmesi”, “Şeytan taşlamanın vakti”, “Kadınlarla ilgili uygulamalar”, “Medine’de kalış süresi”, “Hz. Peygamber ve dört halife dönemi”, “Hac ibadetinin insan psikolojisine etkileri” ve “Hac dönüşü sonrası eğitim faaliyetleri” gibi alt başlıklar dikkat çekti.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, sempozyumda tebliğ sunacakların ulaşım, konaklama ve ağırlama giderlerinin ise “gerektiğinde” Diyanet tarafından karşılanacağı aktarıldı.

Sempozyum için üniversiteler de devreye girdi. Uşak, Iğdır, Düzce, Gazi ve Çanakkale Onsekiz Mart üniversiteleri de üniversitelerinin internet sitelerinden sempozyum çağrısını öğrenci ve akademisyenler ile paylaştı.