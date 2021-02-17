Dışişleri Bakanlığı'ndan Astana açıklaması

Türk Dışişleri, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye konulu Astana formatındaki toplantıya ilişkin açıklama yayınladı.

Astana toplantısının 15.'sinin Soçi'de 16-17 Şubat 2021 tarihlerinde yapıldığı belirtilen açıklamada Anayasa Komitesi bağlamındaki son durumun ve İdlip ile Fırat’ın doğusundaki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

'Anayasa Komitesi'nin çalışmaları desteklenecek'

"Taraflar, Anayasa Komitesi Yazım Komisyonu’nun 25-29 Ocak 2021 tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilen beşinci turunu kapsamlı şekilde değerlendirmiş, Anayasa Komitesi'nin sürdürülebilir ve etkin şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla Suriyeli tarafların yanı sıra Komite üyeleri ve BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi ile sürekli temas halinde Komite’nin çalışmalarını desteklemeye yönelik kararlılıklarını teyit etmiştir."

Toprak bütünlüğü ve siyasi birlik vurgusu

"Toplantıda, Suriye’nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğine kasteden ve komşu ülkelerin milli güvenlikleri için tehdit oluşturan ayrılıkçı gündemler bir kez daha reddedilmiş; terörle mücadele bahanesiyle sahada hayata geçirilmeye çalışılan fırsatçı gayrı-meşru girişimlerin kabul edilmez niteliğine dikkat çekilmiştir. Suriye’de artış gösteren ve masum insanların ölümüne yol açan terör eylemleri kınanmış; keza Suriye’nin kuzey doğusunda sivillere yönelik artan saldırılardan duyulan endişe dile getirilmiştir.

İdlip’te ilgili mutabakatlar uyarınca sahada sükunetin korunmasına yönelik bağlılık taraflarca tekrarlanmıştır. Tarafımızca, ateşkes ihlallerinin ve sivilleri hedef alan saldırıların son bulmasına dair beklentimiz vurgulanmıştır.

Toplantı vesilesiyle, Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu da biraraya gelmiştir. Toplantıda, Suriye’de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulanların karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakılmalarına ilişkin işbirliğinin geliştirilmesine yönelik önümüzdeki dönemde yapılabilecek çalışmalar da ele alınmıştır."