Dış ticaret açığı ağustosta 6,3 milyar dolar

Ağustos ayı dış ticaret rakamları açıklandı.

Dış ticaret açığı ağustos ayında yüzde 168 artışla 6,28 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ağustosta İhracat ağustosta yüzde yüzde 5,7 azalarak 12,5 milyar dolar, ithalat yüzde 20,4 artarak 18,7 milyar dolar olarak oldu.

Ocak-ağustos döneminde dış açık 33 milyar dolar olarak belirlendi.

Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 210 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 989 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 740 milyon dolar ile ABD, 640 milyon dolar ile Irak, 582 milyon dolar ile İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 33,4'ünü oluşturdu.

İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Ağustos ayında Çin'den yapılan ithalat 1 milyar 931 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 695 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 674 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 324 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 165 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,6'sını oluşturdu.