Dinlemenin ve İzlemenin Ritmi: Art Tatum

Bugünkü köşemizde bir caz piyanistine yer vereceğiz. Müzik dünyasında, hakkında adeta efsaneye dönüşmüş çok sayıda hikâye anlatılan Art Tatum, bu yönüyle de son derece özgündür. Art Tatum, 1909 yılında ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan Toledo kentinde doğdu. Bebekliğinden itibaren gelişip ilerleyen ve onu neredeyse kör bırakan göz hastalığı, geçirdiği pek çok ameliyata rağmen peşini bırakmadı ve büyük bir görme kısıtıyla yaşadı. Fakat bu engel, onun en belirgin özelliklerinden biri olan müzikal hafızasını güçlendirip onun bu yönde gelişimini sağladı. Plaklardan dinlediği müzikleri belleğine alarak ve taklit ederek piyano çalmayı öğrenen Tatum, özgün tekniğini, karmaşık eserleri çalmaya çalışarak geliştirdi. Hatta rivayet odur ki Art Tatum, bu tekniğini, piyano duo'larını (iki icracı tarafından seslendirilen eser) dinleyip bunları tek başına çalmaya çalışarak geliştirmiştir. Ne var ki bu gelişkin tekniği, pek çok grupta uyum sorunu yaşamasına neden olmuştur. Bu nedenle kaydettiği plakların büyük bir kısmı solo piyano içindir.

Art Tatum ile en çok anlatılan hikaye, bir başka büyük piyanist Vladimir Horowitz ile ilgilidir. ABD'de verdiği bir konser sonrası kendisinden daha iyi çalan bir piyanistin olmadığı yönünde imada bulunup meydan okuyan Horowitz'in bu meydan okumasına, kendisinin az önce konserde çaldığı eseri ezbere çalan ve üzerine çeşitlemeler yapan Art Tatum tarafından yanıt verilir. Bunun üzerine büyük bir depresyon yaşayan Horowitz, on üç yıl boyunca konserlerine ara vermiş ve tekniğini geliştirmek için çalışmıştır.

Şimdi bu büyük caz piyanistinin bir video kaydını izliyoruz.