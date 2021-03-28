Dinlemenin ve İzlemenin Ritmi | 3 Derdim Var

Bugün köşemizde Serap Yağız ve Taner Öngür'ün geçtiğimiz hafta yayınladıkları "3 Derdim Var" adlı albüme yer vereceğiz. Türkiye'deki rock müziğin gelişiminde önemli bir yeri olan Taner Öngür'ün Serap Yağız ile birlikte çıkardığı bu albümde klasikleşmiş pek çok şarkının yanında bazı türküler yeni düzenlemeleriyle ve bir de yeni beste dinleyiciye buluşuyor.

Geçmişte Ersen ve Dadaşlar grubunun seslendirdiği "Bir Ayrılık Bir yoksulluk Bir Ölüm" adlı şarkıyla başlayan albümün ikinci şarkısı, Cem Karaca ve Dervişan'ın seslendirdiği ve Can Yücel'in şiirinden Taner Öngür tarafından bestelenmiş olan "İşçi Marşı". Albüm, iz bırakmış bu şarkıları yeniden bizlere hatırlatırken, yetmişli yıllarda özellikle rock müziğin toplumla ve toplumsal hareketlerle yaygın şekilde kurduğu ilişkinin altını kalın bir çizgiyle çiziyor. "3 Derdim Var" albümünün sonuna gelirken yeni bir şarkıyı, "Son Söz"ü dinliyoruz.

Albümü özel yapan şeylerden biri de Taner Öngür'ün, albümde yer alan pek çok şarkının ilk versiyonlarını seslendiren gruplarda yer almış olması. Bu bakımdan Öngür, geçmiş ve bugün arasına ve müziğin toplumla olan ilişkisine adeta bugünden bir düğüm atıyor.

Albümdeki şarkılar ise sırasıyla şöyle:

Bir Ayrılık Bir Yoksulluk Bir Ölüm

İşçi Marşı

Mapusun İçinde

Yeniliğe Doğru

Obur Dünya

Urganda Gerdan İniler

Son Söz

Hem Okudum Hem de Yazdım

Alageyik Destanı

Bir Ayrılık Bir Yoksulluk Bir Ölüm

İşçi Marşı