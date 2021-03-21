Dinlemenin ve İzlemenin Ritmi | Jazz Semai

Bugün, Türkiye'deki caz müziğinin gelişiminde çok özel yeri olan bir albümü dinleyeceğiz. Bu albüm, hem Türkiye'de kaydedilen ilk "long play" caz albümü olması hem de daha en başından pek çok anlamda çıtayı çok yukarı koyması açısından büyük bir önem taşıyor. Erol Pekcan, Tuna Ötenel ve Kudret Öztoprak'ın 1978 yılında yayınladıkları "Jazz Semai" albümü...

Albümün adında geçen "semai", halk şiirinde sade ve yalın bir dille, sekizli hece ölçüsüyle ve özel bir ezgiyle söylenen şiirlerdir. Albümün adından da anlaşılacağı üzere müzikler, caz ile Anadolu halk müziğinin özgün aralık, tını ve ritimlerini ustaca buluşturması bakımından da son derece özgündür.

Albümde bulunan on parçadan dokuzu özgün birer beste olarak Tuna Ötenel tarafından bestelendi. Ötenel'in piyano ve saksafon; Erol Pekcan'ın davul ve perküsyon; Kudret Öztoprak'ın ise bas çaldığı albümde bir de türkü düzenlemesi bulunmaktadır.

Albümde yer alan şarkılar şöyle:

Kız Kardeş

Hatıralar

Şenlik

Ali'yi Gördüm Ali'yi

Köy Yolu

Erkek Kardeş

Arzular

Rüyadaki Sesler

Ağıt

Jazz Semai

Kız Kardeş

Şenlik

Ali'yi Gördüm Ali'yi

Köy Yolu

Erkek Kardeş

Arzular

Rüyadaki Sesler

Ağıt