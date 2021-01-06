Devlet Tiyatroları'nda korkutma soruşturmaları

Devlet Tiyatroları'nda Ali Cem Köroğlu'nun Covid-19 nedeniyle ölümü üzerine yeniden gündeme gelen DT'deki hak gaspları ve korkutma maksatlı müdahalelerin ardından konuyla ilgili sosyal medya paylaşımı yapan kurum çalışanları hakkında soruşturma başlatıldı.

Ali Cem Köroğlu'nun ablası Ayşe Köroğlu'nun kardeşinden bir ay sonra aynı hastalık nedeniyle kaybedildiği günlerde kamuoyu ve kurum içinde oluşan tepkiler sonuç vermiş ve kurum yöneticileri hakkında ihmal soruşturması başlatılmıştı.

Çok geçmeden kurum içinde korkutma maksatlı mesajların arttığına dair haberler duyulmaya başlandı. İlgili kurum yöneticilerinin, şahsen kurum çalışanlarını tehdit ettiği, sosyal medya paylaşımlarını geri çekmelerinin istendiği, çalışma haklarının yanısıra kurum içi itibar ve soruşturma tehditleri konuşulurken geçtiğimiz günlerde kurum çalışanları hakkında soruşturmalar başlatıldı.

Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği'nin konu ile ilgili açıklamasıyla gündeme gelen soruşturmaların gizlilik bahanesiyle örtbas edilmeye ve kurum çalışanlarının aranarak tehditlerle susturulmaya çalışıldığı, ulaştığımız pek çok kaynak tarafından doğrulanıyor.

DETİS'in açıklaması şöyle:

"Soruşturulanlar, soruşturma açıyor!

05 Aralık 2020

Ali Cem Köroğlu’nu kaybettik.

01 Ocak 2021

Ayşe Köroğlu’nu kaybettik.

Tüm camiamızın başı sağ olsun. Üzüntümüz tarifsiz. Üzüntüsünü, acısını, öfkesini dile getiren bazı kurum çalışanları soruşturma geçiriyorlar! Adeta varolan soruşturmanın gidişâtı etkilenmek isteniyor. Yaratılmaya çalışılan KORKUYLA istenilen ifadelerin verilmesi amaçlanıyor.

4 Ocak’ta Ayşe’yi uğurladık Ali’sinin yanına.

Korkunun gölgesini peşimize takmaya çalışan zihniyete rağmen soruyoruz:

Ali Cem Köroğlu, Ayşe Köroğlu NEDEN ÖLDÜ?

Bunu soranları değil, bu sorudan rahatsız olanları soruşturun!

Soruşturma geçiren arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu ve tüm bu sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun dikkatine sunarız.

Saygılarımızla,

DETİS"