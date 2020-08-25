DEÜ’nün AKP’li Rektörü Nükhet Hotar hakkında 'gazeteciyi yaralamaya azmettirme' suçundan suç duyurusu

A3 Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Gençel, 2013’te çalıştığı derneğin ve derneğe bağlı gazetenin ofisinde kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edilmesine ilişkin ortaya çıkan yeni gelişmeler ışığında, DEÜ Rektörü Nükhet Hotar hakında suç duyurusunda bulundu.

Avukatı Samed Tekin aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Gençel, kendisinin darp edilmesine ilişkin itiraflarda bulunan suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz ile Nükhet Hotar’ın yargılanarak cezalandırılması talebinde bulundu.

Yargılamanın Türk Ceza Yasası’nın kasten yaralamayı tanımlayan 86’ncı, konut dokunulmazlığını tanımlayan 116’ncı ve suça azmettirmeyi tanımlayan 38’inci maddeyle yapılması talep edildi.

Ne olmuştu?

Gazeteci Süleyman Gençel, 2013’te yöneticisi olduğu Temiz İzmir Derneği ve derneğin yayın organı olan Gaze-Temiz’in ofisinde kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edilmişti. Gençel’in, o dönemde kişisel sosyal medya hesabından Hotar hakkında eleştirel paylaşımlarda bulunduğu, saldırının Hotar tarafından yaptırılmış olabileceği şüphesi oluşmuştu.

Aradan geçen yedi yılın ardından, olayla ilgili yeni gelişmeler meydana geldi. İzmir merkezli bir suç örgütünün lideri Serkan Kurtuluş, tutuklu bulunduğu Arjantin Unidad 28 Hapishanesi’nde verdiği röportajda Süleyman Gençel’i kendilerinin dövdürdüğünü, bu eylemi Nükhet Hotar’ın talimatıyla yaptıklarını söylemişti.

Bütün bu organizasyonun başında AKP Genel Başkan eski Genel Başkan Yardımcısı ve şimdinin 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar olduğunu iddia eden Kurtuluş, “İzmir’den çözülemeyen sorunları Nükhet Hotar Ankara’ya bildiriyordu. Kendisinin Binali Yıldırım ile ilişkileri çok iyiydi. Sorun olduğu zaman Ankara’yı arayıp çözüyordu” dedi.

a3haber.com internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Süleyman Gençel’e Nükhet Hotar’ın isteği ile saldırı düzenlediklerini de iddia eden Serkan Kurtulmuş, “Süleyman Gençel Nükhet Hotar hakkında yazılar yazıyordu. Çok rahatsızdılar. Süleyman Gençel’e saldırının ötesinde, vurdurmak istiyorlardı ama çok sansasyonel olacağını, Süleyman Gençel’in bu işin üzerine gidebileceğini, nasıl tepki vereceğini ölçemiyorlardı. O yüzden şiddetin dozunu şeyde bıraktılar yani silah kullanmadan benim şu an yanımda bulunan, benimle beraber tutuklu olan Lider Camgöz ve yanında iki kişi gazeteci Süleyman Gençel’in ofisine gittiler. Süleyman Gençel’i orda darp ettiler. Nükhet Hotar’ın Süleyman Gençel’e karşı kini hiç bitmedi. Her görüştüğümüzde (Süleyman Gençel’den bunun hesabını çok ağır şekilde soracağım) diye söylüyordu…… (Biraz zaman geçsin soğusun ben bunu onun yanına bırakmayacağım) diyordu. Öldürülmesini istemedi ama silahla yaralanmasını istedi. Sakat kalmasını istiyordu” demişti.