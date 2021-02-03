Dersim Belediyesi tabloyla açıkladı: Devralınan borcun 10 milyonu ödendi

Dersim Belediyesi 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasındaki gelir-gider bilgilerinin yer aldığı tabloyu da bugün belediye binasına asarak yurttaşların bilgisine sundu.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) adayı olarak seçimlere giren Fatih Mehmet Maçoğlu’nun belediye bütçesini devraldığı 8 Nisan 2019 tarihinden 2019 yıllık bütçe sonu olan 31 Aralık 2019 tarihlerini kapsayan tabloda kayyum döneminden kalan borçların yaklaşık 3 milyon lirasının ödendiği bilgisi geçen yıl kamuoyu ile paylaşılmıştı. 31 Aralık 2020 tarihine geldiğimizde kayyumdan kalan borçların yaklaşık 7 milyon lirasının da ödenerek 2020 yıllık bütçe sonu olan 31 Aralık 2020 tarihinde toplamda yaklaşık 10 milyon liralık borcun ödendiği bilgisine yer verildi.

2020 yılı gelir-gider tablosu incelendiğinde 2.260.089,5 milyonluk kâr olduğunu da görülüyor.

Temsil giderlerinde 40 kat azalma

Kayyum döneminde 1 Ocak 2018 ile 31 Mart 2019 tarihleri arasında temsil gideri olarak tam 1.271.097,38 TL belediye bütçesinden çıkış gösterilmişken, belediyenin kayyumdan devir alınmasından sonra temsil giderleri yaklaşık 10 kat azalarak 134.398,67 TL’ye gerilemişti. 2020 yılında ise temsil ve ağırlama giderlerinin kayyum dönemine oranla 40 kat azaldığı görüldü.

İhale yok, belediye öz kaynakları ve dayanışma var

Dersim Belediyesi gelir-gider tablosunun yanı sıra geçtiğimiz haftalarda faaliyet raporunu açıklamıştı. Kamuoyunun bilgisine sunulan 2020 yılı faaliyet raporunda ise belediyeye bağlı birimlerin yürüttükleri çalışmalara yer verildi. Şehir merkezinde yapılan meydan ve peyzaj çalışmasının ihale yerine belediye öz kaynakları ve dayanışma ile gerçekleştirmesinin belediyeye sağladığı katkının altı çizilen açıklamada söyle denildi:

‘’Demiroluk yol ve peyzaj çalışması halkımızın kolektif dayanışması ve belediyemizin öz kaynakları ile gerçekleştirilmiştir.

Tüm bu işlemler;

Fen işleri Müdürlüğü sorumluluğundaki alan,

İhale yöntemi ile yapılmış olsaydı (kırımsız) 1.097.595,62 TL yerine

Dayanışma ve belediye öz kaynakları ile (ortalama maliyet) 354.575,00 TL’ye mâl edilmiş oldu.

Park Bahçeler Müdürlüğü sorumluluğundaki alan,

İhale yöntemi ile yapılmış olsaydı 349.950,00 TL yerine

Dayanışma ve belediye öz kaynakları ile 21.820,00 TL’ye mâl edilmiş oldu.

Ayrıca peyzaj çalışmaları için gerekli olan malzemeler;

Meydan karo bedeli 62.000,00 TL

Bitkilendirme bedeli 84.960,00 TL

Meydan beton serimi 25.000,00 TL ise belediyemize bağış yapılmıştır.’’

İlgili faaliyet raporuna buraya tıklayarak ulaşılabilir.

Belediye'ye asılan gelir ve gider tablolarıysa şöyle: