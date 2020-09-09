Demirtaş'tan Akşener'e: İyi niyetimi ve vicdani duruşumu ortaya koydum

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalar ve 'Kahvaltıya geldik' derdim" açıklamasına İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'den "Kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız" yanıtı gelmişti.

Akşener'in bu açıklamasına ilişkin Başak Demirtaş'la görüştüğünü belirten CHP'li Barış Yarkadaş, Selahattin Demirtaş'ın Akşener'in bu açıklamasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptığını aktardı:

Sayın Akşener’in Fox TV’deki konuşmasını izledim. Kahvaltıya yanıt vermesi ve bunun hem televizyonlarda hem de gazetelerde tartışılması olumludur. Sorunların ve soruların tartışılmasından, ele alınmasından bir zarar gelmez. Tartışmak her zaman iyidir. Ben ahlaki duruşumu, iyi niyetimi ve vicdani duruşumu ortaya koydum.