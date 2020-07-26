Dayanışma tufanı: Kübalı doktorlar halkların, halklar Küba'nın yanında

Devrimci ada Küba yıllar boyunca dünyanın neresinde olursa olsun kasırgada, depremde, kuraklıkta, epidemilerde, sağlık kuruluşlarına erişim imkanı olmayan uzak yerlerde doktorlarını halkların hizmetine koştu.

COVID pandemisiyle anılacak 2020 yılında bugüne değin Kübalı 40 tıp tugayı 30’un üzerinde ülkede mücadelede hizmet etmek üzere görevlendirildi. Altını çizelim, Henry Reeve Tugayı pandemi karşısında insani ve bilimsel bir çaba ile hareket eden tek uluslararası doktor birliği. Doğal Afetler ve Ciddi Epidemilerde Uzman Uluslararası Henry Reeve Tıp Tugayı olarak anılan beyaz önlüklülerin gittiği tüm ülkelerde, Küba’nın göstermiş olduğu başarılı sağlık politikaları, uluslararası dayanışma ve tevazu karşısında dünya halkları minnettarlık ve Küba ile dayanışma duygularını çeşitli biçimlerde gösteriyor.

Geçtiğimiz Mart ayı başlarında sosyal medyada Henry Reeve Tugayı’na Nobel Barış Ödülü verilmesi için inisiyatifler oluşmaya başladı. Bu inisiyatifler Küba ile dostluk derneklerinde gövdesini buldu ve geniş kesimlerin kampanyaya katılımı için çağrılar yapılmaya başladı.

İngiltere’de Küba Dayanışma Kampanyası, Fransa’da Cuba Linda Derneği, Fransa-Küba Derneği, İtalya’da Küba Dostluk Derneği, Yunanistan’da Velissarios Kossivakis’in öncülüğünde oluşturulan; pek çok aydın, sanatçı, kurum ve kitle örgütünün dahil olduğu “Kübalı Doktorlara Nobel Ödülü 2021” oluşumu, Halklara Barış, Adalet ve Onur için Uluslararası Komite, Belçikalı Cubanismo Derneği, Venezuela-Küba Dayanışma ve Dostluk Hareketi, Avustralya-Küba Dostluk Derneği, Lübnan’da José Martí Arap ve Latin Amerika Dayanışma Derneği…Bu çağrılara ABD’den Code Pink: Barış için Kadınlar, Barış için Rahipler, ABD Küba ile Dayanışma Ağı dahil oldu. Bugüne gelindiğinde dünyanın dört bir tarafından Küba ile dayanışma mesajları ve Henry Reeve Tugayına Nobel Barış Ödülü verilmesi için daha yüksek sesler çıkmaya başladı. Bununla birlikte ABD’nin uyguladığı hukuksuz abluka ise kınanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta İtalya’nın Torino kentinde şehrin simgesel yapısı Mole Antonelliana Küba’ya teşekkür mesajı ile aydınlatıldı.

18-19 Temmuz günleri ABD ve Kanadalı kültür kuruluşları ile Küba Müzik Enstitüsü’nün ortaklaşa çabasıyla birçok ünlü ismin sahne aldığı bir kültürel şölen düzenlendi. Etkinlik boyunca canlı performansların yanı sıra ABD ablukası kınandı ve Henry Reeve Tugayı için Nobel Barış Ödülü Çağrısı yapıldı. ABD’de şimdiye kadar 30bin kadar imza toplanmış durumda.

20 Temmuz günü Velissarios Kossivakis’in öncülüğünde, aralarında Mikis Teodorakis’in oğlu Nikos Teodorakis’in de bulunduğu 100 Yunan aydın ve sanatçı düzenledikleri basın toplantısında Küba’nın yanında olduklarını vurguladılar ve Nobel Barış Ödülü’nün Henry Reeve Tugayı’na verilmesi için çağrıda bulundular. Yunanistan’da 30 binin üzerinde imza toplanmış durumda. Ayrıca ülkenin çeşitli yerlerinde Yunanistan Komünist Partisi tarafından Küba’nın Ulusal İsyan Günü 26 Temmuz’u anmak için toplantılar ve etkinlikler düzenleniyor.

Sosyal medyada kampanyaya ilişkin dünyanın pek çok yerinden her gün onlarca dayanışma mesajı ve videoları yayınlanıyor. Ayrıca pekçok ülkede Henry Reeve Tugayı’na Nobel Barış Ödülü verilmesi için imza kampanyaları düzenleniyor. Çeşitli ülkelerde parlamenterler, üniversite rektörleri, akademisyenler, Nobel ödülü sahipleri ve siyasi liderler kampanyayı desteklediğini açıklamaya başladılar.

26 Temmuz Moncada ve Carlos Manuel de Cespedes Kışlaları Baskını’nın 67. Yıldönümünde, Küba’nın Ulusal İsyan Günü’nde, dünyanın dört bir tarafında dayanışma mesajları yükseliyor. Arjantin’de bugün “Antidot biziz” adıyla Kübalı ünlü trova sanatçısı Silvio Rodriguez ve Latin Amerikalı sanatçıların canlı performanslarının yer alacağı bir konser gerçekleşecek.

Türkiye’den José Martí Küba Dostluk Derneği de bu önemli günde imza kampanyası için çağrıda bulundu.

Ablukaların, savaşların, bombaların olmadığı, kardeşliğin, dayanışmanın, enternasyonalizmin hüküm sürdüğü bir dünya için Küba halklara ışık tutmaya devam ediyor. Küba’nın beyaz önlüklüler ordusu yaraları sarmayı sürdürüyor.