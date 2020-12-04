Dayanışma Meclisi'nden 'İletişim ve Medya' raporu

Dayanışma Meclisi ülke gündemini değerlendirdiği raporlarına bir yenisini ekledi. 1908 2. Meşrutiyet'in ilanından son sosyal medya düzenlemelerine kadar Türkiye medyasının seyrini özetleyen ve buna ilişkin değerlendirmeleri içeren İletişim ve Medya Raporu'ndan çıkan sonucu şu ifadeler ile özetlemek mümkün

"Tıpkı Abdülhamit döneminde olduğu gibi basında sansür esas, özgürlük arızi bir duruma dönüştü. Bu durum, iktidarın siyasi baskıları yanında medyadaki mülkiyetin iktidardan beslenen sermayedarlar elinde tekelleşmesinin de doğal bir sonucuydu. Kapitalizmin sınırlarını aşacak bir özgür basının kurulması ise laikliğin ve cumhuriyetin yeniden inşası yanında, medyadaki sermaye egemenliğinin kaldırılmasıyla da çok yakından ilgili olacak. 1908’de “hürriyet” başlama vuruşunu yapmıştı, tamamına erdirmek ise “eşitlik” ile mümkün olacak."

Raporun tamamını okumak için tıklayınız: İletişim-Medya Raporu

Bu akşam medya tartışılacak

Dayanışma Meclisi üyelerinin her hafta belirli bir konuyu ele aldıkları "Dayanışma Meclisi Tartışıyor" başlıklı programda bu akşam medya masaya yatırılacak.

Ceyda Karan'ın moderatörlüğünde Enver Aysever, Orhan Gökdemir ve Barış Pehlivan'ın yer alacağı program saat 21.00'de soL TV'de yayınlanacak.

soL TV'yi izlemek için: https://www.youtube.com/soLTVkanal