Dayanışma Meclisi yola çıktı

Çıkış Bildirgesi henüz yayımlanan Dayanışma Meclisi sekretaryasında yer alan Oğuz Oyan sorularımızı yanıtladı.

Çıkış Bildirgesi'ne gelen ilk tepkilere ilişkin sorumuza henüz çalışmalarına başlamış olan Dayanışma Meclisi'nin daha geniş halkalardan gelecek toplumsal tepkileri ölçebilmek için zamana ihtiyacı olduğunu, Dayanışma Meclisi'nin yapmak istediklerinin, toplumsal siyasal yaşamda hangi boşluğu nasıl dolduracağının daha iyi bilinmesinin de zaman kadar önemil olduğunu söyleyen Oyan, "gelen tepkiler şimdilik kendi dar çevrelerimizle sınırlı doğal olarak; bunlar da çok olumlu" diye konuştu.

Oğuz Oyan, toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren konulardaki ortak tavır alışları kamuoyuna duyuracak raporların bir an önce çıkmasının bu nedenle de önemli olduğunu belirtti.

Oğuz Oyan, Dayanışma Meclisi'nin Çıkış Bildirgesinde hem iktidar hem de muhalefet bloklarının karşıya alındığını hatırlatmamız üzerine, bu tavrın alınmasının temel nedeninin sermayenin çizdiği çerçevenin dışına çıkabilen sol ve aydınlanmacı eksende bir platform oluşturabilmek olduğunu belirtti ve "Türkiye'de takviye edilmesi gereken eksen budur. Aynı zamanda sol aydınlar ile geniş cumhuriyetçi ve emekçi halk kesimleri arasında dolaysız köprülerin kurulabilmesi açısından da böyle bir platformun benzersiz bir işlevi olacağı ve üstelik bunun tam zamanı olduğu düşünülmektedir. Muhalefet bloğu içinde yer alan halk kesimlerinin karşıya alınması, dışlanması veya görmezden gelinmesi gibi bir durum asla söz konusu olamaz. Bizim derdimiz, şimdiye kadar oluşmuş siyasi tercihlerine (veya tercihsizliklerine) bakmaksızın emekçi kesimlere ve geniş halk kitlelerine gerçek seçenekler sunabilmektir. Örneğin ekonomik politikalar açısından, bugün gerek iktidar gerekse muhalefet bloklarının sermayenin neoliberal programından başka bir seçenek önerdikleri yoktur. 1980'lerden kalma "alternatifi olmayan neoliberal politikalar" dayatması sürdürülmek istenmektedir. Buna mahkum olunmadığını geniş emekçi kitlelerin gündemine sokmak, öncelikli hedeflerimizden olacaktır" diye konuştu.

Dayanışma Meclisi'nin bundan sonraki süreçte nasıl genişleyeceğine ilişkin sorumuzaysa şöyle yanıt verdi:

"Dayanışma Meclisi'nin ilk kurucu üyeleri, gerek kendi aramızdaki ilk çağrı metninde gerekse bugün kamuoyuyla paylaştığımız Çıkış Bildirgesinde belirttiğimiz ilke ve hedefleri onaylayarak bu platform içinde yer almışlardır. Bundan sonra da Dayanışma Meclisi içinde yer almak isteyecek arkadaşlarımız olacaktır kuşkusuz. Ama bundan sonraki genişleme sürecinin yani yeni üye kabullerinin, artık Dayanışma Meclisi'nin kendi gündemi içinde değerlendirilmesi gerekecektir."

Son olarak Oğuz Oyan, kendisinin Dayanışma Meclisi çalışmaları içinde yer almasının, bu çalışmaları şimdiye kadar sürdürdüğü siyasi/akademik mücadele biçiminin, daha açıkçası aydınlanma ve sosyalizm mücadelesinin bir parçası/bir uzantısı olarak görmesinden kaynaklandığını ve eğer toplumun daha geniş kesimlerinin bu gündemi tartışır duruma getirilmesinde bu şekilde bir katkısı olacaksa bundan onur duyacağını belirtti.