Davutoğlu: Demirtaş ile görüşmeyi doğru görürüm

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın sözlerine yanıt verdi.

Demirtaş, demokrasi cephesi oluştururken muhalefet partileri arasında ayrım yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, “Dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalardım” demişti. Demirtaş, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu için ise demokrasi ilkeleri etrafında yan yana gelinip konuşulması gerektiğini ifade etmişti.

Sözcü'ye konuşan Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Demirtaş'ın teklifi

Demirtaş'ın “Davutoğlu ile yan yana gelip konuşmamız Türkiye'de özgürlükler için faydalı olacaktır” sözlerini okudum. Prensip olarak Türkiye'de demokrasiye inanmış, terörle arasına mesafe koymayı başarmış herkes ile görüşmeyi bu ülkenin geleceği açısından doğru görürüm. Bu bağlamda geçmişte de sert siyasi mücadelede bulunduğumuz liderler ile de bir araya gelmekten hiç çekinmedim.

Doğu Akdeniz

Stratejik Derinlik kitabını yazdığımda Türkiye'nin en hayati bölgesinin Doğu Akdeniz olduğunu vurgulamıştım. Çünkü Doğu Akdeniz, Türkiye ekonomisinin üç ana damarının buluştuğu noktadır. Antalya'da turizm, Mersin'de serbest bölge ve serbest ticaret limanı ve Ceyhan'da enerji. Dış ticaret, enerji ve turizm. Türkiye'yi; Antalya körfezine sıkıştırmaya çalışan kim olursa olsun, hangi gerekçeye dayandırırsa dayandırsın, bunun hepimizin ortak karşı çıkması gereken bir tuzak olduğunu bilmemiz gerekir. Bu bağlamda Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında, Türkiye'nin menfaatlerini koruyan ve Akdeniz'deki, münhasır bölge de dahil olmak üzere denizlerdeki sınırlarını koruyan tüm politikaların her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Hükümetin bu konudaki tezlerini de doğru buluruz.

Diplomasi zayıf

Dışişleri Bakanlığım döneminde, 2012-2013 yılında da Mısır ile münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalayacak noktaya gelmiştik. O zaman bütün hedefim, Türkiye ile Mısır arasında böyle bir anlaşma imzalayarak, Akdeniz'in en önemli iki sahildaş ülkesi arasında varılacak mutabakat ile iki ülke çıkarlarını da maksimize etmekti. Başbakanlığımda da ve sonrasında da bu konuyu yakından takip ettim. Ancak maalesef hükümetin yürüttüğü diplomasi zayıftır. Doğu Akdeniz'deki diplomasi eksikliği donanmamızın gücü ile kapatıldı. Bir diplomasi, haklı olduğu konuyu savunurken dahi yalnız kalıyor ve karşısında, çıkarları çelişkili birçok ülke bir araya gelmiş ise o diplomasiye başarılı demek mümkün değildir.