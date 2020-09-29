Darphane'ye devredilen sigara ve içki bandrolleri ihalesi, AKP'ye yakın isme verildi

İhaleleri iptal edilen ve Darphane'ye devredilen sigara ve içki bandrolleri, 3 ay önce yeni kurulan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP'ye desteğini açıklayan "Herşey Türkiye İçin Platformu" Genel Koordinatörü Halil İbrahim Danışmaz'ın şirketine verildi. DNS isimli şirket ihaleyi alır almaz, bandrol fiyatlarına yüzde 100 zam yaptı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Türkiye'de tütün ve alkollü ürünlere yapıştırılan bandrolleri yaklaşık 12 yıldır ihaleleri kazanan Sicpa isimli yabancı bir firma üretiyordu. Daha sonra bandrollerin üretimi işi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne verilip ihaleleri iptal edildi.

Yetki verilir verilmez şirket kuruldu

18 Nisan 2020'de Cumhurbaşkanlığı kararıyla Darphane ve Damga Matbaası Kamu İhale Kanunu kapsamından çıkarıldı. 29 Mayıs 2020'de DNS isimli bir firmanın Halil İbrahim Danışmaz patronajında kurulduğu Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlandı.

Eylül başında Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi tebliğle bandrol basımının bir hizmet sağlayıcıya yani Darphane dışında bir firmaya devredilmesine onay verdi. 11 Eylül'de Darphane Genel Müdürlüğü, DNS adlı şirketin yeni hizmet sağlayıcısı olacağını duyurdu.

Bandrollere yüzde yüz zam geldi

Yetki DNS'ye verildikten hemen sonra bandrol fiyatlarına yüzde 100, ihraç ürünlerine de yüzde 400 zam yapıldı.

Böylelikle habere göre, firmaya 30 milyon dolar civarında bir nakit destek sağlandığı açıklandı.