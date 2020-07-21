Danimarka ülkeye dönen cihatçıyı vatan hainliğinden yargılayacak

Sputnik'in Berlingske gazetesinden aktardığı habere göre, 29 yaşındaki Danimarka vatandaşı cihatçı Ahmed El-Haj vatana ihanetten tutuklandı.

2013 yılında Suriye'ye giden el-Haj, kaçakçıların yardımıyla karısı ve iki çocuğuyla Türkiye'ye gelmeyi başardı. Türkiye'de tutuklanarak bir yıl hapis cezasına çarptırıldı ve iki yıl sonra Danimarka'ya iade edildi.

Cihatçı el-Haj'ın, Danimarkalı siyasetçiler Naser Khader ve Anders Fogh Rasmussen ile karikatürist Kurt Westergaard'ın fotoğraflarını bir videoda "İslam düşmanları" olarak hedef gösterdiği ortaya çıkmıştı.

El-Haj başlangıçta Danimarka'ya vardıktan sonra çifte yargılama nedeniyle yeni suçlamalardan kurtulmuştu. Ancak, kovuşturmada atılan yeni bir adımla, 2015 yılında getirilen mevzuata dayanarak vatan hainliği suçlaması gündeme getirildi. Yeni suçlama ile El-Haj, Danimarka'da 70 yıldan fazla bir süreden sonra ihanetten yargılanan ilk Danimarkalı olabilir. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Hitler'in Nazi Almanyası ile işbirliği yapan Danimarkalılar vatana ihanet suçundan yargılanmıştı.

Sputnik'in aktardığına göre, 2015'ten beri Danimarka'da yargılanan ve hüküm giymiş olan toplam 14 IŞİD'li üç ila altı yıl hapis cezasına çarptırıldı. El-Haj, 2017'ye kadar IŞİD ile birlikte kaldığı için diğerlerinden farklı bir şekilde ömür boyu hapis istemiyle yargılanıyor.

Danimarka istihbaratına göre en az 159 kişi, Suriye ve Irak'ta militan İslamcı gruplara katılmaları için Danimarka'yı terk etmişti. Bunların yarısı kadarı Danimarka'ya döndü veya diğer Avrupa ülkelerine yerleşti. Ayrılanların yaklaşık üçte biri çatışma bölgesinde öldü. Danimarka'dan yaklaşık 34 kişi halen bölgede.