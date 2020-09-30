D Yatırım Bankası'nın Genel Müdürü Hulusi Horozoğlu oldu.

Ekonomist'in haberine göre, Doğan Holding, lisansını aldığı bankayı 2021’in ilk çeyreğinde faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.

Hulusi Horozoğlu kimdir?

2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Hulusi Horozoğlu, kariyer hayatına aynı yıl Citibank’ta Yönetici Adayı Programında başladı. HSBC, Citibank Türkiye, Citigroup Dubai’de çalıştı.

Horozoğlu, 2020 Eylül ayında D Yatırım Bankası A.Ş.’ye Genel Müdür olana kadar, HSBC Dubai’de Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Bölgesi, Bölge İş Geliştirme Başkanı olarak çalıştı.