Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan döviz kuru açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından, döviz kurundaki son gelişmelere dair açıklama yaptı.

Kalın paylaşımında "Hükümetimizin ekonomi politikalarına yönelik döviz kuru üzerinden yürütülen manipülasyonlar ve algı operasyonları, küresel ekonomik buhran ve pandemi gerçeğine kör, tam bağımsız ve milli duruş hamlelerimizin başarısına sağır bakış açısının ümitsiz hezeyanlarıdır" sözlerine yer verdi.

Doğu Akdeniz'deki duruma ilişkin ise Kalın "Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi yok sayan her girişim sonuçsuz kalacaktır. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde ekonomiden alt yapıya, sağlıktan eğitime, dış politikadan güvenliğe kadar her alanda ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusunda tam bir kararlılık içindedir" açıklamasını yaptı.