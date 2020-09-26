'Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde çalışanların kişisel sağlık verilerine ilişkin arşiv tutulmuyor'

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda "kaç personelin koronavirüsten yaşamını yitirdiği" sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde çalışanların kişisel sağlık verilerine ilişkin arşiv tutulmamaktadır” dedi.

Anka'nın haberine göre, CHP'li Tanrıkulu soru önergesinde, Türkiye’de koronavirüs vakasının görüldüğü ilk günden 10 Temmuz’a kadar Cumhurbaşkanlığı Saray’ında kaç personelin psikolojisinin bozulduğunun, 60 yaş üstü personelin yanı sıra kronik rahatsızlığı bulunan personel sayısının açıklanmasını istedi. Tanrıkulu özellikle “Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden personel sayısı nedir?” sorusuna yanıt aradı.

Arşiv tutulmuyormuş

Tanrıkulu’nun önergesini yanıtlayan Oktay, "Kişisel Sağlık Verileri Hakkındaki Yönetmelik"e de atıfta bulunarak, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde çalışanların kişisel sağlık verilerine ilişkin arşiv tutulmamaktadır” dedi.

Tanrıkulu, aynı soruları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da sordu. Bakan Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın işyerlerinde koronavirüse karşı önlemlerle ilgili yayımladığı rehberin linkini paylaşarak yanıt verdi.