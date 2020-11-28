Çocuğunun velayeti alınan hemşire karara itiraz etti

Ordu Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri biriminde görev yapanve 7 yıllık evli olduğu Mehmet Atakan Deniz’e boşanma davası açan Cemile Deniz, mahkemenin 5 buçuk yaşındaki çocuklarının geçici velayetini babaya vermesi kararına itiraz etti.

DHA'nın haberine göre, Cemile Deniz'in avukatı İrfan Demir, "Biz kararın iptali için başvurumuzu yaptık. Ben Cemile hanımın vekili olarak gerçekten büyük bir yara aldığını düşünüyorum. Şu anda sonuç bekliyoruz. Bu sonucun bir an önce verilmesi gerekiyor” dedi.

Rapor bekleniyor

Cemile Deniz’in avukatı aracılığı ile itiraz ettiği karar için Ordu 2’nci Aile Mahkemesi, psikolog ve pedagoglardan oluşan uzman bilirkişi heyetinden rapor istedi. Bilirkişiler, anne ve babanın ayrı ayrı yaşadıkları ortamları inceleyecek, çocuk da dahil psikolojik durumlarına bakacak. Mahkeme heyeti, kararını uzmanların hazırlayacağı rapor sonrası açıklayacak.

'Gece gündüz çalıştım, karara inanamıyorum'

Anne Cemile Deniz, çalışmak zorunda olduğunu anlatarak, "İşimi yapmak zorundayım, çocuğumu ve geçimimi sağlamak zorundayım. Covid-19 benim suçum değil. Ülkeye bunu ben yaygınlaştırıp, dünyaya ben bulaştırmadım. Covid-19 sürecinde ben bir kez bile izin kullanmadım. Gerekirse nöbet tuttum, gerekirse gece gündüz çalıştım. Yani idarem beni nerede görevlendirirse orada çalıştım. Eminim ki pandemi sürecinde hakime hanım da balkona çıkıp sağlıkçıları alkışlamıştır. O da belki biz sağlık çalışanlarını destekledi. Bu tarz bir kararı verdiğine ben inanamıyorum” demişti.