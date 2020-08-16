Çin'den uluslararası topluma çağrı: ABD'nin 5G'ye müdahalesini reddedin

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zao Lijian, ABD'nin diğer ülkelerin 5G ortaklığına müdahalede bulunmasını reddetmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Zao, uluslararası toplumu, adil ve açık olan ve ayrımcılığın olmadığı bir iş ortamına davet ettiğini söyledi.

Basın toplantısı düzenleyen Zao, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, "siber hırsızlıkla lekelenmiş bir ülkenin dışişleri bakanı" olarak, "temiz bir ağ" inşa etme önerisi sunma cesareti göstermesi gerektiğini kaydetti.

ABD'nin PRISM'den ECHELON'a kadar çeşitli siber casusluk faaliyetlerinde görülebildiğini söyleyen Zao, ABD istihbaratı yetkililerinin tüm dünyadaki telefonları ve bilgisayarları 7/24 gözlemlemesinin ve hatta ABD müttefiki liderlerini gizlice dinlemesinin nedenini sordu.

Zao, "ABD'nin gizliliği ve yurttaşların bireysel özgürlüğünü koruduğu iddiası, gösterişli bir bahaneden başka bir şey değil" diye konuştu. Zao, aynı zamanda bazı ABD'li siyasetçilerin Çinli şirketlerin 5G'ye erişimini durdurmak için devletin gücünü kullanmakta tereddüt etmediğini belirtti.

Zao, 5G gelişiminin, globalleşmenin olduğu bir dönemde uluslararası danışma, ortak katkı ve ortak çıkarlar doğrultusunda ilerlemesi gerektiğini belirtti ve ilgili meselelerin siyasetleştirilmesinin ve klikler yaratılmasının 5G'nin ilerlemesine fayda sağlamayacağını söyledi.

Zao, ayrıca ABD'nin "temiz ağ" gibi bir kaygısının olmadığını, aksine digital hegemonyayı konsolide etmeyi hedeflediğini kaydetti.

Pompeo, Slovenya'yı ziyaretinde ülkenin dışişleri bakanıyla 5G güvenliğine ilişkin ortak bir anlaşma imzalamıştı. Pompeo, Çek Cumhuriyeti ziyaretinde de konuyu gündeme getirmiş ve "temiz bir ağ" inşa etmek istediğini iddia etmişti.