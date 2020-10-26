Çin'den ABD silah firmalarına yaptırım

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Tayvan’a silah satışına katılan ABD kuruluşlarına yaptırım uygulayacağını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zao Lijian, Çin başkentinde düzenlediği basın toplantısında, Lockheed Martin, Boeing Defence ve Raytheon'un yaptırımlara maruz kalacağını söyledi. Çinli diplomat yaptırımların neleri içereceğini söylemedi.

Pentagon geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sensörler, füzeler ve toplar da dahil olmak üzere üç silah sisteminin Tayvan'a potansiyel satışını onayladığını söyledi.

Zao, Çin'in Tayvan'a yönelik silah satışlarını şiddetle kınadığını söyledi.

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Zao, "Ulusal çıkarlarımızı korumak için Çin, Lockheed Martin, Boeing Defence ve Raytheon gibi ABD şirketlerine ve silah satışı sürecinde kötü davranan kişi ve şirketlere gerekli önlemleri almaya ve yaptırımlar uygulamaya karar verdi" dedi.

Çin, geçmişte de Lockheed Martin de dahil olmak üzere ABD şirketlerine Tayvan'a silah sattıkları için yaptırım uyguladı.

ABD'nin, çoğu ülke gibi, Tayvan ile resmi diplomatik bağı yok, ancak Washington, adaya silah satmaya devam ediyor.