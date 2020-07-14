Çin sel tehdidiyle karşı karşıya

Çin’de yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle ülkedeki göl ve nehirlerde su seviyesinin rekor düzeyde yükseldiği ve ülkenin sel tehdidiyle karşı karşı olduğu belirtilirken Çin yönetimi ikinci derece acil durum ilan etti.

Çin Su Kaynakları Bakanlığı Pazartesi günü bir açıklama yaparak, ülkede yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle Haziran ayı başından bu yanan 433 nehir için sel uyarısında bulunulduğunu, bunlardan 33’ünde su seviyelerinin tarihteki en yüksek seviyelerine ulaştığını belirtti.

Yağışlardan en fazla etkilenen doğudaki Jiangxi eyaletinde, Çin’in en büyük tatlı su gölü olan Poyang gölünün, seller nedeniyle 3 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği 1998 yılındaki seviyesini geçtiği kaydedildi. 400 binden fazla kişi bölgeden tahliye edilirken, komşu Anhui eyaleti de şiddetli sellerden etkilendi.

Başta Jiangxi eyaleti olmak üzere selden etkilenen bölgelerde asker ve polis güçlerininde selle mücadele çalışmalarında görevlendirildiği kaydedildi.

Pazar günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için büyük çaba ve cesaret sergilenmesi çağrısında bulunurken, Çin’in sel kontrolünde kritik bir döneme girdiğini belirtti. Cinping, Parti komitelerinden ve yerel yönetimlerden, sorumluluk alarak sel kontrol çalışmalarında ön cepheye gitmelerini istedi.