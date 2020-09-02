Çin: ABD ulusal güvenlik kavramını suistimal ediyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, ABD'nin Çinli teknoloji şirketlerini ve mobil uygulamalarını veto etmek için "ulusal güvenlik" kavramını suistimal ettiğini belirtti.

Washington'un son kararlarını yeniden değerlendirmesini umduklarını söyleyen Hua, "Bu tavır, ABD'ye bir fayda sağlamıyor. Çinli şirketler her zaman yasalara uymaktadır" diye konuştu.

Hua, "Çin, ABD'nin Çinli işletmeleri ortadan kaldırmak için ulusal gücünü suistimal etmesine karşı çıkmaktadır. Bu yapılanlar, piyasa prensiplerini ve uluslararası ticaret yasalarını çiğnemektedir" diye ekledi.

Hua, "Oyunu her gün kirli oynuyorlar. Yalan söylüyorlar, günah keçisi arıyorlar ve Çin'e saldırmayı sürdürüyorlar. Çok yazık" açıklamasında bulundu.

Çin uygulamalarına yasaklar

Trump, Ağustos ayı başında ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiği iddiasıyla TikTok'un sahibi Byte Dance ve WeChat'i geliştiren Tencent'e yasak getirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret danışmanı Peter Navarro, bir gün önce yaptığı açıklamada, Washington'un daha fazla Çin uygulamasını veto edeceğini söylemişti.

Navarro, "Bu, TikTok ve WeChat'in peşine düşmemize neden olan bir siyasi konumlanış. Daha fazlasının da peşine düşeceğiz, çünkü Çin teknoloji ve nüfuza sahip olmak için dünya genelinde harekete geçiyor" diye konuştu.