Çiğdem Toker: İletişim Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı bir 'döner sermaye' kuruluyor

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, bugünkü yazısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İletişim Başkanlığı kararnamesinde yaptığı değişiklikleri kaleme aldı.

Kararnamedeki bir madde ile Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı bir “döner sermaye” kurulduğundan bahseden Toker, bu durumu, "Rahatsız edici" diyerek eleştirdi.

Toker şunları kaydetti:

"Döner sermaye, yaygın ama tartışmalı bir işletme türü. İletişim Başkanlığı için “Niye döner sermaye” sorusuna iki cevap yazılmış:

– Başkanlığın hizmetlerine ait yayın, bilgi, belge satışı,

– Bilgi işlem, dizgi, baskı, teknik danışmanlık, eğitim, proje, araştırma ve benzeri hizmetler.

İletişim Başkanlığı'nın döner sermayesi, “bu amaçla konulan ödenekler, Hazinece verilecek ayni yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kâr ile bağış ve yardımlardan” meydana gelecek. Devletin başı olan bir kurum; dışarıdan, şirketlerden, vakıflardan belki fonlardan bağış ve yardım kabul etmesine neden ihtiyaç duysun?"

Toker, "Söylemek lazım ki, Cumhurbaşkanlığı makamını, propaganda faaliyeti için bağış ve yardımlara açık bir kurum haline getiren bu düzenleme rahatsız edicidir" görüşünü dile getirdi.