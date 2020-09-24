CHP'li Sayek Böke: İktidar yasadışı borçlanıyor

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, hükümetin yetkisini 57,2 milyar TL aşarak yasadışı borçlandığını belirtti.

Böke, TBMM'ye Ek Bütçe Kanun Teklifi sunulup sunulmayacağını, bu borçlanma ile hangi harcamaların yapıldığını ve bu borçların nasıl kapatılacağını sordu.

Twitter hesabından da açıklama yapan Böke, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"İktidar borçlanmada sınır tanımıyor. Yılbaşında 140.1 milyar TL olarak belirlenen borçlanma limitini 2 kez artırıp 154.8 milyar TL’ye çekti. Yetmedi, yasal yetkisini 57.2 milyar TL aştı. Şu anda yasadışı borçlanıyor. Acilen Meclise ek bütçe sunulmalı. Hem uyardık hem sorduk!"