CHP'li Emir'den 'belgeli' açıklama: Vaka sayısı açıklanan hasta sayısının neredeyse 20 katı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanlığı’nın Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi’nden alındığını ileri sürdüğü belgeyi paylaşarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bin 512 yeni hasta olduğunu açıkladığı 10 Eylül günü 29 bin 377 yeni vakanın olduğunu söyledi.

FOX Haber’de yer alan habere göre, Emir “10 Eylül’deki rakamları görüyoruz. O günkü toplam test sayısı 158 bin, negatif 128 bin 645, pozitif 29 bin 377” dedi.

“Bu belge doğru mudur?” diye soran CHP’li Emir, “Sayın bakan, bu belge doğruysa artık halkımıza gerçekleri söylemenin zamanı gelmiştir” ifadelerini kullandı.

CHP'li Murat Emir'in paylaştığı belge

Emir “Yeni hasta sayısından ne kastediyorsunuz? Eğer yeni hasta sayısı Covid pozitif hastaları kapsamıyorsa neyi kapsıyor, neye göre yeni hasta belirliyorsunuz?” diye konuştu.

Emir "Türkiye genelinde sadece 10 Eylül günü 29 bin 377 pozitif vaka olduğunu görüyoruz. Oysa aynı gün sayın bakan sadece bin 512 yeni hasta olduğunu söylemişti" dedi.

Sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan Emir, "Pandemi ile mücadelenin ilk şartı halkımızı doğru bilgilendirmektir. Sağlık Bakanlığının kendi bilgi sisteminden bize gelen verilere göre Covid pozitif vaka sayısı açıklanan hasta sayısının neredeyse 20 katı. Bakan @drfahrettinkoca'yı açıklama yapmaya davet ediyoruz" dedi.