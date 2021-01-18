CHP'li Ağbaba: İşsizlik Fonu'ndan işverenin aldığı para işsizden 3 milyar daha fazla

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2020 yılında işsizlik fonundan işverenlere 18 milyar lira teşvik ve destek ödemesi aktarılmasına rağmen istihdamın artmadığı gibi 896 bin kişi azaldığını söyledi. Ağbaba, işsizlerin sadece yüzde 5'inin fondan yararlanabildiğini belirtti.

Ağbaba yaptığı yazılı açıklamada, Nisan-Aralık ayları arasında ücretsiz izne çıkartılan 2 milyon 291 bin kişiye toplamda 7,2 milyar lira para verilirken, işverenlere 18 milyar lira fondan teşvik aktarıldığını belirterek, "8,3 milyar lira işsizlik ödeneği ve 7 milyar lira nakdi ücret desteği düşünüldüğünde, işverenler 18 milyar lira yani işsize verilenden toplam 3 milyar lira daha fazla fondan para almış oldu" dedi.

AKP iktidarı döneminde yıllardır İşsizlik Sigortası Fonu'ndan işverenlere yüksek miktarda teşvikler verildiğini belirten Ağbaba, "Verilen teşvikler kamuoyuna istihdamı korumak ve arttırmak için destek olarak dile getirilse de verilen teşviklerin istihdamı arttırmadığı görülmektedir. 2020 Ocak-Aralık döneminde fondan işverenlere 18 milyar lira teşvik ve destek ödemesi aktarılmasına rağmen istihdam artmadığı gibi aksine geçen yıla göre 896 bin kişi azaldı." dedi.

Veli Ağbaba, resmi olarak işsizlerin sadece yüzde 5'inin fonun işsizlik ödeneğinden yararlanabildiğini ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Fonda biriken tutarın Kovid-19 salgını nedeniyle azaldığını görüyoruz. 2018 yılında 127,6 milyar lira, 2019'da 131,5 milyar lira bulunan fonun temmuz ayı sonundaki büyüklüğü 103,2 milyar liraya kadar geriledi. İktidarın ucuz borçlanma aracı olarak kullandığı fondaki devlet tahvillerinin oranı hala büyüklüğünü koruyor. Fonun maddi ve mali varlığının yüzde 78,52'si tahvil, yüzde 21,48'i ise mevduattan oluşuyor" ifadesini kullandı.

Patronlara para basan 'İşsizlik Fonu' 100 milyar TL'nin altına indi

Geçtiğimiz günlerde İşsizlik Sigortası Fonu varlıkları 2020'de 28 milyar TL azaldı. Aralık sonu itibariyle toplam fon varlığı 103,2 milyar TL’ye gerilediği ortaya çıkmıştı.

8 Ocak itibariyle Fon Varlığı 99,9 milyar lira oldu. Böylelikle toplam fon varlığı 2015 sonrasında ilk kez 100 milyar TL’nin altına indi.