CHP'de bir garip ihraç/istifa: Neler oluyor?

31 Mart yerel seçimlerinde İzmir'in Menemen İlçesi'ndeki seçimleri yüzde 55 oy oranıyla CHP adayı Serdar Aksoy kazanmıştı.

Seçimlerin ardından ilçede yapılan çeşitli ihaleler ve belediyenin imza attığı işlerde parti içinde tartışmalar yaşandığı belirtilirken, bu tartışmaların CHP Genel Merkezi'ne de yansıdığı, partinin ilçeye gönderdiği heyetin yaptığı incelemelerin ardından Aksoy hakkında kesin ihraç talebiyle disipline sevk etme kararı alındığı öğrenildi.

CHP'den konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada "İzmir İl Başkanlığımız, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkındaki çok sayıda şikâyeti detaylı olarak inceleyerek, Genel Merkezimize bildirmiştir. Genel Merkezimizde yapılan değerlendirmeler sonucunda, TBMM Grubumuzdan üç milletvekilinin bölgeye gönderilmesine karar verilmiş, milletvekillerimiz konuyla ilgili incelemelerinin ardından kapsamlı bir rapor hazırlamıştır" denilirken, ihracın içeriğine ilişkin bilgi verilmeden şu ifadeler kullanılmıştı:

Milletvekillerimizin raporu, Genel Merkezimizde ciddiyetle ele alınmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, İzmir İl Başkanlığımızın görüşleri ve üç milletvekilimizden oluşan inceleme heyetinin raporu değerlendirilmiş, partimizin ilkeleri ve etik değerleri esas alınarak, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un “kesin ihraç” istemiyle “tedbirli” olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Neler oluyor?

Bu haberin hemen ardından Aksoy bir açıklama yaparak CHP'den istifa ettiğini söyledi. Aksoy, yaptığı açıklamada "Sandıkla gelen sandıkla gider mantığı demokrasinin temel ilkesidir. Menemenimize hizmet etmek için seçildim ve hizmete de devam edeceğim. Üyesi olduğum CHP'den istifa ediyorum. Belediye başkanı olarak halkımızın vermiş olduğu yetkiyle görevimin başında olduğumu belirtirim" dedi.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Aksoy'un ihracının istenmesinin nedeni ilçedeki bazı ihalelerde yaşanan usulsüzler ve vurgunlar oldu.

Yapılan bazı ihaleleri alan isimlerin "vurgun yaptığı", bu nedenle hakkında yapılan inceleme sonucu ihraç istendiği ifade edilirken, konuya ilişkin CHP'li vekiller tarafından hazırlanan raporda birçok alt başlık bulunduğu ileri sürüldü.

Parti tarafından bu raporun ayrıntılarının neden açıklanmadığı da merak konusu.

Yolsuzluk, paravan şirket, mobbing, tehdit iddiaları

Bölge gazetelerinden Yenigün'den Halime Erdoğan'ın haberine göre, Aksoy hakkında yolsuzluk, paravan şirket, belediye personeli ve meclis üyelerine tehdit, baskı ve mobbing iddiaları bulunuyor.

Aksoy’un 4 firmaya yaklaşık 50 milyon TL’yi bulan ihale verdiği öne sürülüyor. Aksoy hakkında CHP’li bazı meclis üyelerinin İl Başkanlığı’na Menemen’de yaşananları anlatmasıyla sürecin başladığı ifade edilirken, söz konusu raporun bu talep sonrası hazırlandığı ifade ediliyor.

Söz konusu ihalelerin verildiği şirketleri inceleyen ilgili vekillerin, ihale verilen şirketlerin hiçbirinin faaliyette olmadığını, kayıtlı adreslerinin de boş olduğunu tespit etti.

Raporda, Konak sınırları içindeki Halkapınar'da iki şirketin paravan olduğu, herhangi bir faaliyet ya da hizmet üretimi olmadığı belirtildi. Dosyadaki bir diğer tutanak ise 30 Milyon TL’ye yakın çöp kamyonu ve kent ekipmanı kiralaması işi için yapılan ihaleyi kapsıyor. İddialara göre, yapılan ihaleye konu olan araç ve ekipmanlar ortada yok. Usulsüzlük iddialarının bir diğeri ise 2 buçuk milyon TL’lik dezenfektan ihalesi. Ödenen bedele rağmen dezenfektanların da çöp kamyonu ihalesinde olduğu gibi ortada olmadığı iddia ediliyor.

Hakkında soruşturma başlatılmıştı

Hakkında ihraç talep edilen Aksoy, daha önce bir soruşturma haberiyle gündeme gelmişti.

Aksoy'un Menemen İlçe Başkanlığı Kongresi'nde Deniz Gezmişleri öven sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı basına yansırken, Aksoy, "Partimizin ilçe kongresinde yaptığım konuşmada söylediklerim ortadadır. İsimlerin hepsinin karşılığı var. Buradan suç uydurmak kimseye fayda sağlamaz" açıklamasında bulunmuştu.