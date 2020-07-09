CHP raporu: Tahrip edilen 59 gölden 7'sinin geri dönüşü yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Türkiye'de tahrip edilen göllere ilişkin bir rapor hazırladı.
Hazırlanan raporda, Türkiye’deki göller dünyaya göre iklim krizi nedeniyle daha büyük zarar gördüğü belirtilirken, tahrip edilen 59 gölden 7'sinin artık geri dönüşünün olmadığı dile getiriliyor.
36 göl kuraklık tehdidi altında
Raporda, 8 gölün de proje ya da yanlış politikalar nedeniyle tehlikede olduğu ifade ediliyor.
Ayrıca 36 gölün ciddi oranda kuraklık tehdidi yaşadığı da raporda yer alıyor.
Temel neden rant, talan, yağma...
Raporda, göllerin tehdit altında olmalarının ana nedenleri endüstriyel faaliyetler, havzalar arası su transferi, barajlar ve HES’ler, yanlış tarımsal uygulamalar, çöp doldurma alanları, tehlikeli atık işleme, yapılaşma, maden işleme artığı, kömür işleme olarak belirtiliyor.
Ayrıca raporda Göller Bölgesi'ndeki dört göl için şu tespitler yapılıyor:
- Eğirdir Gölü: Alan üzerindeki tehditlerin başında kontrolsüz sulama suyu alımı ve DSİ’nin çok sayıda sulama projeleri sebebiyle gölün su rejimine yaptığı müdahaleler gelmekte. Gölün su seviyesi son 25 yıl içinde 2.5 metre azaldı.
- Kovada Gölü: Milli Park statüsüne sahip olan Kovada Gölü Havzası, gölden tahliye edilen sular üzerinde kurulu Kovada 1 ve Kovada 2 hidroelektrik santrallarının tehditi altında.
- Burdur Gölü: Göl mevcut kapasitesinin üçte birini kaybetti. Önleyici bir eylemde bulunulmaması durumunda, tahminlere göre 2040 yılında gölün önemli bir kısmı yok olacak. Yaşadığı tahribatların nedeni, göle yapılan kontrolsüz tarımsal, evsel ve endüstriyel deşarjlardır.
- Beyşehir Gölü: Son yıllarda gölün su seviyesi, gölü besleyen yüzey ve yeraltı sularının kullanımı nedeniyle önemli derecede düştü. Göl ve göle ulaşan dereler, yakındaki ilçelerden boşaltılan atıklar ve tarım alanlarından gelen sızıntılar nedeniyle kirleniyor