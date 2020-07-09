CHP raporu: Tahrip edilen 59 gölden 7'sinin geri dönüşü yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Türkiye'de tahrip edilen göllere ilişkin bir rapor hazırladı.

Hazırlanan raporda, Türkiye’deki göller dünyaya göre iklim krizi nedeniyle daha büyük zarar gördüğü belirtilirken, tahrip edilen 59 gölden 7'sinin artık geri dönüşünün olmadığı dile getiriliyor.

36 göl kuraklık tehdidi altında

Raporda, 8 gölün de proje ya da yanlış politikalar nedeniyle tehlikede olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca 36 gölün ciddi oranda kuraklık tehdidi yaşadığı da raporda yer alıyor.

Temel neden rant, talan, yağma...

Raporda, göllerin tehdit altında olmalarının ana nedenleri endüstriyel faaliyetler, havzalar arası su transferi, barajlar ve HES’ler, yanlış tarımsal uygulamalar, çöp doldurma alanları, tehlikeli atık işleme, yapılaşma, maden işleme artığı, kömür işleme olarak belirtiliyor.

Ayrıca raporda Göller Bölgesi'ndeki dört göl için şu tespitler yapılıyor: