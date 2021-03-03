ÇGD, Şubat ayı Medya Raporu'nu yayımladı: Sansür, işten çıkarma, tehdit...

Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Merkezi Medya İzleme Komisyonu’nun çalışmalarıyla hazırlanan 2021 yılının Şubat ayını kapsayan 'Medya Raporu' yayımlandı.

Raporda; gazetecilere yönelik sansür, tehdit-şiddet, gözaltı-yargılama, özlük haklarında yaşanan kayıplar ile haberlerde yapılan manipülasyonlar kayıt altına alındı.

Raporda, Şubat ayında “Sansür” başlığında 26, “İşten Çıkarmalar ve Gazetecinin Çalışma Yaşamı” başlığında 5, “Gözaltı, Tutuklama, Dava ve Yargı Kararları” başlığında 39, “Tehdit, Hakaret, Hedef Gösterme, Şiddet” başlığında 7 bulgu saptanırken, “Manipülasyonlar ve İlke İhlalleri” başlığında dikkat çeken 5 durum ele alındı.

Buna göre; 17 haberde "kişilik hakları ihlali" gerekçesiyle çoğunluğu ulusal gazetelerin haber siteleri olmak üzere 32 yayına erişim engeli konuldu. 12 haber sitesine erişim tamamen engellendi.

Olay TV çatısı altında bir araya gelen, ancak patron Cavit Çağlar’ın verdiği sözden geri adım atması üzerine yayın faaliyeti durdurulan 180 basın emekçisi, "yeni frekans bulunamadığı gerekçesi"yle işten çıkartıldı. Geçen ay toplam 187 basın emekçisi haksız şekilde işinden oldu.

Şubat ayında 27 basın davası görüldü. Bu davalar kapsamında 7 basın emekçisi ilk duruşmalarına çıkarken, toplam 30 basın emekçisi yargılandı. 7 gazeteciye hapis cezası verildi. Bir gazeteci de 40 bin lira para cezasına çarptırıldı. İki ayrı soruşturma kapsamında, 5 gazeteci hakkında da iddianameler kabul edilerek dava açıldı. 8 basın emekçisi, gözaltına alındı. 4 basın emekçisi, hakkındaki soruşturma kapsamında emniyette ifade verdi. Büyük çoğunluğu Boğaziçi Üniversitesi rektör atamasına ilişkin protesto eylemlerini takip eden olmak üzere 16 basın emekçisi ya darp edildi ya tehdit edildi ya da yaralandı.

Yandaş medyada; Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan rektör ataması nedeniyle gerçekleştirilen eylemler, Gara Operasyonu ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın tekrar görevine dönebileceği iddiasına ilişkin algı oluşturma amacı taşıyan, hedef gösteren çok sayıda haber yer aldı.