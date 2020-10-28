Cezayir Cumhurbaşkanı Almanya'da bir hastaneye transfer edildi

Cezayir'deki daha önce, bir hastanenin özel bir bakım ünitesine kaldırılan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un bugün "derinlemesine incelemeler" için Almanya'ya nakledildiği duyuruldu.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı dün Tebbun'un Cezayir'de merkezi ordu hastanesinde "doktorlarının tavsiyesi üzerine" özel bir bakım ünitesine yatırıldığını açıklamıştı.

24 Ekim Cumartesi günü, Cezayir Cumhurbaşkanı Twitter'da, bazı kişisel ekip üyeleri ve hükümet üyelerinin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle beş gün süreyle "gönüllü karantinaya" girme kararını açıklamıştı.

Cezayir sağlık yetkilileri tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, pandeminin başlamasından bu yana ülkede, 57 bin 026 vaka ve bin 941 ölüm kaydedildi.