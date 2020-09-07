Cemal Kaşıkçı davasında karar: 8 kişiye hapis cezası

Suudi Arabistan resmi haber ajansı, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili davada 8 kişiye hapis cezası verildiğini duyurdu.
Davada yargılanan 5 kişiye 20 yıl hapis cezası, 3 kişiye ise 7-10 yıl arasında hapis cezası verildi.
Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’da yaşayan oğlu Mayıs ayında babasının katillerini affettiğini açıklamıştı. Davanın 5 sanığı hakkında ölüm cezası isteniyordu.
Washington Post gazetesi yazarı ve Suudi Arabistan vatandaşı Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018’de Suddi Arabistan’ın İstanbul’daki başkonsolosluğunda öldürülmüştü. Kaşıkçı’nın cesedi bulunmamıştı.