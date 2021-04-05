Celal Ülgen: Metni yazan tek kişi, sabah yayınlanacaktı

Gözaltındaki emekli amirallerin avukatının kendisine aktardıklarını Halk TV'deki programda anlatan avukat Celal Ülgen, "Metni yazan tek kişi. O da İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi. Bu kadar" dedi. Bildirinin sabah yayımlanmak üzere hazırlandığını belirten ve imza atanlar arasında MHP yandaşlarının da olduğunu söyleyen Ülgen "Metinde suç unsuru yok. Neresinden çıkaracaklar suçu onu bilmiyorum" dedi.

Halk TV'de yaptığı açıklamada Ülgen "FETÖ'cü subayların apoletlerini sökemeyenler bu yurtsever amirallerin apoletlerini mi sökmeye kalkacaklar?" diye sordu.

Emekli amirallerin avukatı Şule Nazlı Erol'un kendisine amirallerin aktardığı bilgileri canlı yayında duyuran Ülgen şunları söyledi:

"Siyasi iktidar köpürtecek bir neden buldu. Bunu olabildiğince köpürterek Türkiye'nin gerçek gündeminden, Türkiye'deki sorunların gerçek ekseninden uzaklaşıp, sanki bir darbe senaryosu varmış gibi sorunlarımızı ertelemek istiyor.

Amiraller ne istiyordu? Amiraller neden bildiri yayınladılar? Bildiri iki eksen üzerinde kurulmuştu. Birincisi Montrö sözleşmesinin TBMM Başkanı tarafından Cumhurbaşkanı'nın tek taraflı feshedebileceğinin karşısında bir görüş. İkinci olarak TSK'nın rütbeli bir subayının bir tekkede sarıklı fotoğrafları olması ve TSK'nın resmi aracı ile gitmiş olması...

Yarım saat önce değerli avukat arkadaşım Şule Nazlı Erol amirallerin yanından çıktı ve bana ilk bilgileri verdi. Kamuoyunda bu 10 kişi ve 4 de ifadeye çağırılan kişi bu işin beyin takımıymış, bunlar bu işi yazmışlar dağıtmışlar da 103 amiral de altını imzalamış gibi bir algı yaratıldı. Amiraller şunu söylüyor. Bizim gözaltına alınma sebebimiz şu. Kamuoyu önünde bizim önde olmamız. Biz bu bildirinin metnini okuduk. Arkadaşlarımız imzalar mısınız diye sordu. Biz de metinde hiçbir şekilde sakınca görmedik ve imzaladık. Metni yazan, düzenleyenler değiliz. Whatsapp grubunda metni paylaşan değiliz. Bu metni basına veren değiliz.

O 10 kişi ne bir araya geldi, ne de metin yazdı. Ne de basına verdi. Metni yazan tek kişi. O da İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi. Bu kadar.

Bazı şeyler yargı kararı ile olur. Bazı işler idari işlemle olur. Korumalarının çekilmesi idari işlemde olur. Ama apoletlerini sökmeye kalkınca Balyoz mahkemesi bile apoletlerini sökemedi. O bir mahkeme kararı ile olur. Anayasa Mahkemesi kapatılsın der gibi, bu örneği göstermemdeki neden bu. Onun demesi ile olmaz. Şu ana kadar FETÖ'cü subayların apoletlerini söktüler mi? FETÖ'cü subayların apoletlerini sökemeyenler bu yurtsever amirallerin apoletlerini mi sökmeye kalkacaklar?

Metinden darbe çağrısı çıkartılacağını düşünmeleri mümkün değil bir defa. Tamamen saf ve iyi niyetli duygularla yazılmış. Gece niye 01.30'da yayınlanmış? Gece diye bir şey yok. Bu metin sabah 10.30 gibi bitmiş. Sabahleyin basına verilecek. Ama kim verdiyse gece yarısı Veryansın TV diye bir internet sitesine vermiş. Bunların yayınlandığından haberi de yok, medya da bu şekilde verildiğinden de haberleri yok. Bir sızma mı var, bir kumpas mı var önümüzdeki günlerde amirallerle yüz yüze görüşebilme olanağını yakalandığımda ayrıntılarına ineceğiz."

'Montrö konusunda açıklamayı pazarcılar derneği mi yapacak?'

Celal Ülgen "Metinde bir suç unsuru olsa, ben on defa okudum, bir suç yok. Neresinden çıkaracaklar suçu onu bilmiyorum. Montrö konusunda bir açıklamayı kim yapacaktı? Turşucu Hurşit mi yapacaktı, pazarcılar derneği mi yapacaktı? Açıklamayı emekli amiraller yapar, bunlar sivil hayattalar" dedi.