Çavuşoğlu'yla Dendias arasında 'egemenlik hakkı' tartışması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'yı ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarının bir bölümü şöyle:

İlişkilerimizin gelişmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Yunanistan'la sorunların yapıcı diyalog yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz. Üçüncü taraflar üzerinden çözüm aramak doğru bir yaklaşım değildir.

Özellikle FETÖ, PKK, DHKP-C gibi örgütlerle mücadelemizde daha etkin bir işbirliği görmek arzumuz.

Bugünkü görüşmede ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldı. Bugün Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımızı da samimi şekilde değerlendirdi. Evet görüş ayrılıklarımız var ama sürecin yeniden başlaması önemli. Doğu Akdeniz'de biz her zaman hakça paylaşımdan yana olduk. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan AB'ye birçok öneride bulundu.

Ticari ve ekonomik ilişkilerimize iki komşu ülke olarak önem veriyoruz. Atılabilecek adımları ele aldık. Uçak seferlerinin başlamasını önemli buluyoruz, aynı zamanda sınır kapılarının açılması da iki ülke için önemlidir. Tır şoförlerimizin son zamanlarda yaşadığı sıkıntıları bugün Dendias ve heyetine aktarma imkanımız oldu.

Terörle mücadele konusunu da samimi şekilde ele aldık. Terörle mücadele daha etkin bir işbirliği görmek istiyoruz. Yasa dışı göç konusu hem Yunanistan'ın hem de Avrupa'yı ilgilendiren sorun. Bu sorun önümüzdeki yıllarda da devam edecek gibi görülüyor.

Bugün Niko'yla da ay sonunda Cenevre'de buluşmak üzere teyitleştik. Herkesin bu toplantıya açık fikirlerle gelmesi önemli. Ticari ve ekonomik ilişkilerimize iki komşu ülke olarak önem veriyoruz.

Biz Türkiye olarak, özellikle AK Parti iktidara geldiğinden bu yana Rum vatandaşlarımızın sorunları konusunda diyalog içinde pek çok olumlu uygulamayı hayata geçirdik. Aynı yapıcı yaklaşımı Batı Trakya Türkleri dahil oradaki soydaşlarımız için bizim de beklememiz gayet doğaldır. Her iki ülkedeki azınlıkların huzur ve refah içinde olması bizlerin de yararınadır, olumlu yansımaları olacaktır.

Doğu Akdeniz'de her zaman hakça paylaşımdan yanayız.

Çavuşoğlu'nun ardından söz alan Dendias şunları söyledi:

İstikşafi görüşmelerin başlamasını memnuniyetle karşılıyorum.

Türkiye'yle birlikte ekonomi alanında pozitif gündem oluşturabileceğimize inanıyoruz.

Türk-Yunan ilişkilerindeki mevcut ortamı iyi yönde değiştirebiliriz.

Yunanistan, Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyor. Vize serbestisi gibi konuları ele almaya hazırız. Ancak ihlal edilemez bir kural var, bu da bütün ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı göstermekten geçer. Türkiye bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse, bunu tekrarlarsa o zaman masada olan önlemler gündeme gelecektir.

Türkiye-Libya muhtırası uluslararası hukuka uygun değil.

Son dönemde mülteci konusunun Türkiye tarafından kullanılmasını gündeme getirdi. Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararının değiştirilmesi konusundaki beklentimizi dile getirdim. Aynı şekilde Kariye Manastırı'nın camiye dönüştürülme kararının değiştirilmesi konusundaki beklentimizi söyledim.

'Egemenlik hakkı' tartışması

Dendias'ın konuşmasının ardından Çavuşoğlu, "Basın önünde benim ve milletime ağır ithamlarda bulunursanız ben de bunun cevabını vermek zorundayım. Türkiye’nin Yunanistan’ın egemenlik haklarını ihlal ettiği söylemini kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye'ye yönelik ithamlar kabul edilemez. Türkiye kendi haklarını ve Kıbrıs Türk halklarının haklarını korumaya muktedirdir" dedi.

Dendias, bunun ardından "Tahmin ettiğim kadarıyla sizin çalışma arkadaşlarınız kraldan daha fazla kralcı. Doğu Akdeniz'de hiçbir şey olmuyormuş gibi davranamam, Türkiye hem Ege hem de Doğu Akdeniz'de ihlallerde bulunuyor" dedi.

Çavuşoğlu, sözlerini "Türkiye Doğu Akdeniz'de BM'ye kaydettiği kıta sahanlığı içinde faaliyetlerini sürdürmüştür" diyerek sonlandırdı.