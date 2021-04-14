Yunanistan Başbakanı: Libya ile deniz yetki alanlarını görüşme konusunda anlaştık

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Libya ile Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını görüşme konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Libya Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'yle görüşmesinin ardından konuşan Miçotakis, iki liderin tarafların deniz yetki alanları sınırlandırmaları için görüşmeleri acilen sürdürme konusunda mutabakat sağladıklarını söyledi.

Akdeniz'de deniz yetki alanları tartışması, Türkiye ile Yunanistan arasında uzun süredir gerginliğe sebep oluyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, iki gün önce düzenledikleri ortak basın toplantısında 2019 yılında Trablus hükümetiyle yapılan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasına dair "iki ülkenin çıkarına" açıklamasını yapmıştı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 15 Nisan’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Türkiye’ye gelecek.