Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ile görüştü

Anadolu Ajansı'nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye dayandırdığı haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haberde Çavuşoğlu'nun mevkidaşı Şukri ile ramazan ayını kutlama amacıyla görüştüğü aktarıldı.
Reuters ise Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan ayını karşılıklı tebrik amacıyla Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’yle görüşmüştür" açıklaması yaptığını duyurdu. Açıklama Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer almadı.