Mısır'dan Türkiye'ye 10 şart iddiası

Mısır'da hükümet yanlısı El Vatan gazetesi baş editörünün iddiasına göre Kahire, Ankara ile görüşmelere başlamak için 10 şart öne sürdü.

Middle East Monitor (MEMO) sitesinin haberine göre, sözkonusu şartların Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'nin temennilerini ifade ettiği ancak Ankara tarafından karşılanmalarının pek olası görülmediği belirtiliyor. Haberde Mısır ve Körfez ülkelerinin Katar ile diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması için 13 benzer koşul öne sürdüğü ancak bu koşulların karşılanmamasına rağmen Katar'a yönelik ambargonun "sessizce" kaldırıldığı görüşüne de yer veriliyor.

MEMO'nun aktardığına göre El Vatan gazetesi baş editörü Ahmed Elhatib Kahire'nin Ankara'ya sunduğunu iddia ettiği ön koşulları 12 Mart'ta Facebook hesabında yayımladı.

Buna göre Kahire'nin 10 koşulu şöyle:

"1) İki taraf arasında uluslararası hukuk kuralları dışında deniz sınırı çizilemez. Türkiye'nin deniz sınırı uluslararası yasasına uyma sözü vermesi gereklidir. Ankara bu yasayı imzalamayı ve benimsemeyi şimdiye dek reddetmiştir.

2) Kahire Türk tarafının genel çerçeveye uymasından emin olana dek siyasi iletişim olmayacaktır. Mısır'a göre terörizmin sponsoru devletlerle siyasi iletişim olmayacağından herhangi bir iletişim sadece güvenlik düzeyinde kalacaktır.

3) Türkiye'nin Avrupalı müttefiklerle ve özellikle Yunan ve Kıbrıs tarafıyla kapsamlı anlaşması olmaması durumunda Doğu Akdeniz'de Mısır ile Türkiye arasında bir anlaşma olmayacaktır.

4) Türkiye'nin Libya dosyasını tamamen terk ederek ve Libya topraklarına getirdiği paralı askerleri çekme sözü vererek Libya'dan siyasi, askeri ve güvenlik anlamında çekilmesi.

5) Kuzey Suriye'den Türk askerlerinin çekilmesi için takvim oluşturulması ve Irak hükümetiyle Irak topraklarına asla müdahale etmeme konusunda bağlayıcı anlaşma imzalanması.

6) Müzakereler Suudi ve BAE taraflarını da kapsamalı ve Türkiye son yıllarda Körfez devletlerine karşı saldırılarından dolayı özür dileyecek. Ankara Arap devletlerinin iç işlerine asla karışmayacağını ve Arap ulusal güvenliği çerçevesine uymayı taahhüt etmezse Kahire Türkiye ile anlaşmalara devam etmeyecek.

7) Özelde Mısır'a ve genelde Körfez ülkelerine saldıran Müslüman Kardeşler'in tüm medya yayınlarının durdurulması. Aynı zamanda Türkiye'nin topraklarında Müslüman Kardeşlerin herhangi bir siyasi etkinliğine kucak açması yasaklanmalı.

8) Aranan ve Türk topraklarında olanlarla ilgili Interpol'e tam yetki verilecek ve bunlarla ilgili Avrupalı yetkililere itiraz edilmeyecek.

9) Mısır güvenlik otoriteleri Türk rejiminin davranışlarını gözlemleyecek ve önümüzdeki süreçte bu koşullara uyulup uyulmadığını kontrol edecek. Başka herhangi bir temas öncesinde bu konuda Dışişleri Bakanlığı'nca hazırlanan rapor Mısır siyasi liderliğine sunulacak.

10) Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs Akdeniz'de deniz sınırları konusunda anlaşmaya varmadan ve yukarıda belirtilen koşullar sağlanmadan Türkiye Doğu Akdeniz Forumu'na davet edilmeyecek."