Çavuşoğlu ile Lavrov telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov telefonda görüştü. Görüşmede Dağlık Karabağ gündemi ele alındı.

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Görüşmede Dağlık Karabağ'daki son gelişmeler ele alındı.