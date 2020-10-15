Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Dağlık Karabağ'daki son gelişmeler ele alındı.
Çavuşoğlu ile Lavrov telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov telefonda görüştü. Görüşmede Dağlık Karabağ gündemi ele alındı.
Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Dağlık Karabağ'daki son gelişmeler ele alındı.