Çavuşoğlu: Gergin ortamı devam ettirmek istemiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası basın toplantısında açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu "Önümüzdeki süreçte Almanya'yla ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık" dedi.

'Aşıyı bulan doktorlar entegrasyon için örnek'

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"-Değişik alanlardaki işbirliğimizi güçlendirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. En son aşıyı bulan doktorlarımız da Almanya ile entegrasyon için önemli bir örnektir. Diğer taraftan, ırkçılık, İslam düşmanlığı Almanya'da yaşayan Türk toplumunu da olumsuz etkiledi. Bunlara yönelik soruşturmaların titizlikle devam etmesi de önemli. Birlikte çalışmamız lazım. Eğitim alanında da işbirliği anlaşmasını müzakere ediyoruz.

Turizm mutabakatı

-Turizm, her iki ülke için de önemli bir sektör. Almanya'da da güçlü bir turizm sektörü var. 2020'de işbirliği sayesinde Almanya'dan gelen turist sayısı azaldı ama güvenli turizm mutabakatını bugün Heiko da teyit etti. Aşı anlaşmalarımız konusunda da Heiko Mass'a bilgi verdim. Heiko Mass ve heyetlerimizle Türkiye-AB ilişkilerini de değerlendirdik. Avrupa'dan olumlu adımlar ve söylemlerin gelmesi sayesinde daha pozitif bir atmosfer içindeyiz. Vize serbestisi gibi olumlu adımlar görmek istiyoruz.

'Karabağ'da askeri çözüm oldu'

-Karabağ'da askeri bir çözüm oldu. Şu an ateşkes var. Bu büyük bir fırsat var. Bunun heba edilmemesi gerekiyor. Enerji, ulaştırma projeleri, sınırların açılması gibi. Ateşkesin kalıcı olmasını temenni ediyoruz. Ermenistan'ın da bu konuda cesaretlendirilmesi gerekiyor. Yukarı Karabağ konusunda maalesef askeri bir çözüm oldu. Ateşkes önemli bir fırsat. Azerbaycan ve Türkiye olarak ateşkes kalıcı olursa, Ermenistan ile ilişkilerimizi normalleştirme konusunca adımlar atabiliriz.

Keşif görüşmeleri

-(İstikşafi görüşmeler) Yunanistan'ın NATO bünyesinde kurulan mekanizma toplantılarına tekrar katılmaya başlamasından memnuniyet duyuyorum. Yunanistan hangi sebeple sadece deniz yetki konularını ya da Doğu Akdeniz ile ilgili meseleleri görüşeceğiz dedi bilmiyorum ama bu gerçekten doğruysa faydalı bir yaklaşım değil. Neden? Yunanistan ile Türkiye arasında çok kez gerginliğe yol açan konular var. Tüm bu konuları nasıl çözeceğimizi Yunanistan ile görüştük. 60 tur ne konuştuysak 61'incide de onu görüşeceğiz. Doğu Akdeniz konferansı teklifinde bulunmuştu sayın Cumhurbaşkanımız. AB tarafına ilettik, henüz bir cevap gelmedi. Türkiye raportörü ile görüşeceğiz. Brüksel'e gitmişken ev sahibi ülkenin dışişleri bakanıyla baş başa görüşme gerçekleştireceğiz.

İstikşafi görüşmelerin haftaya başlayacak olması bizi çok mutlu etti. Tekrar diplomasi yoluna girilmesi olumlu bir gelişme. Doğu Akdeniz'deki gerilim karmaşık bir konu ancak çözümsüz değil. Artık ileriye bakmalıyız. Hep geriye baktık.

-(Olası yaptırımlar) Biz yaptırımlardan korktuğumuz için masaya oturmuyoruz. Yaptırımlardan korksaydık daha önce attığımız adımları atmazdık. Ancak bu gergin ortamı da devam ettirmek istemiyoruz."